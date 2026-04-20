La jueza María Noel Odriozola resolvió sustituir la prisión preventiva de Moisés Martínez por arresto domiciliario total, con doble dispositivo de control electrónico, mientras se espera que la condena en su contra quede firme.

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La decisión fue cuestionada por la fiscal del caso, Sabrina Flores, quien anunció que presentará una apelación para que el imputado vuelva a cumplir prisión preventiva. Según sostuvo, esa es la única medida capaz de reducir el riesgo de fuga en esta etapa del proceso.

El cambio de medida cautelar se produjo mientras la causa sigue abierta en el tramo previo a que la sentencia adquiera firmeza. En ese contexto, la Fiscalía entiende que mantener a Martínez fuera de la cárcel supone un riesgo procesal que no queda suficientemente neutralizado con el arresto domiciliario.

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La defensa, en tanto, obtuvo una resolución favorable de primera instancia, aunque la situación volverá a quedar bajo análisis una vez que el tribunal superior estudie el recurso anunciado por la representante del Ministerio Público.

El caso suma así un nuevo capítulo judicial, con posiciones enfrentadas entre la sede penal y la Fiscalía sobre cuál es la medida adecuada para asegurar la sujeción del imputado al proceso.