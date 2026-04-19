La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, encabezó este domingo 19 el acto por el 201.º aniversario del Desembarco de los 33 Orientales en la Playa de la Agraciada, donde subrayó que la gesta de 1825 no puede reducirse al episodio del desembarco.

Durante su discurso, sostuvo que la Cruzada Libertadora comenzó antes de llegar a la costa de Soriano, a partir de reuniones clandestinas, organización de recursos y contactos en Buenos Aires y en la Provincia Oriental. “La Cruzada Libertadora no fue solo el día que desembarcaron acá, fue los efectos inmediatos y las resoluciones que se tomaron después”, afirmó.

Cosse puso el acento en las decisiones políticas que siguieron a la expedición. Mencionó la declaración de independencia, la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la adopción del pabellón y la definición de un gobierno republicano y representativo. También recordó medidas como la amnistía para quienes se sumaran a la causa y la libertad de vientres.

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“Esta cruzada no fue solo el acto heroico de desembarcar, fue la organización política, administrativa y militar de la revolución”, dijo.

La ceremonia contó con la presencia del jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo; el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y otras autoridades nacionales, departamentales y militares.

Al cierre, Cosse evocó una frase de Artigas y una proclama de Juan Antonio Lavalleja. Luego del acto, las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie de la pirámide y presenciaron una actuación de escolares de Agraciada y Nueva Palmira.