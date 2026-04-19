Por Lic. Elio García Clavijo

La cuenta pública del Municipio en facebook deja ver sesiones, actas, órdenes del día y una maquinaria institucional en marcha. Lo que cuesta ver con la misma claridad es cómo se construyen las decisiones, qué papel político cumplen los concejales y por qué una prioridad se impone sobre otra.

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¿Quién gobierna Carmelo? La pregunta parece simple, pero la respuesta no debería ser “el alcalde” a secas. En Uruguay, el municipio es un órgano colegiado: el alcalde lo preside y los concejales no están para acompañar en silencio, sino para votar, controlar, representar al municipio cuando corresponda y colaborar en su funcionamiento. Además, el reglamento departamental fija una frecuencia mínima de dos sesiones ordinarias mensuales con orden del día previo. En el papel, por tanto, el gobierno local no está pensado como un mando unipersonal, sino como una pequeña mesa de gobierno.

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Cuando se mira la cuenta pública del Municipio de Carmelo, esa mesa existe. Hay convocatorias a sesiones, órdenes del día y una secuencia regular de publicaciones que muestran actividad. En marzo y abril de 2026, por ejemplo, se anunciaron nuevas sesiones y se informó que allí se abordarían expedientes, asuntos en trámite, solicitudes de vecinos y organizaciones, informes del alcalde y temas ligados a la gestión municipal y al desarrollo de la ciudad. También aparecen actas y registros de sesiones anteriores.

Ahí aparece el primer hallazgo. En Carmelo hay procedimiento visible. No se ve improvisación ni vacío institucional. Se ve un municipio que comunica que sesiona, que trata expedientes y que da cierta trazabilidad administrativa a su trabajo. Para una escala local, eso no es poco. Significa que hay una voluntad de mostrar funcionamiento y dejar constancia pública de que las decisiones pasan por un cauce formal.

¿Cómo se decide?

Pero una cosa es mostrar que se decide y otra, bastante distinta, mostrar cómo se decide. En la superficie pública, los temas suelen aparecer enunciados por rubro y no por conflicto. Se habla de solicitudes de vecinos, informes técnicos, proyectos en ejecución, documentación administrativa, eventos, ordenamiento urbano, servicios o espacios públicos.

Lo que rara vez queda expuesto es el problema de fondo: qué discusión hubo, qué alternativas se evaluaron, qué criterio se usó para priorizar una obra, qué objeciones surgieron o si hubo diferencias dentro del concejo. La cuenta deja ver movimiento; deja ver menos razonamiento.

¿Por qué?

Ese punto importa más de lo que parece. Gobernar una ciudad no es solo resolver expedientes. También es hacer comprensible por qué una decisión merece ser tomada. Y en eso la comunicación pública del Municipio se queda corta. Informa que hubo sesión, pero no siempre permite reconstruir la lógica de las prioridades.

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El vecino puede enterarse de que un asunto entró al orden del día; le cuesta más saber por qué ese asunto avanzó, se postergó o quedó empatado con otros. Esa falta de espesor no invalida la gestión, pero sí limita el control ciudadano sobre la gestión.

¿Dónde están?

La otra pregunta es dónde quedan los concejales. La ley les asigna una función política clara, sobre todo de contralor y representación. Sin embargo, en la cuenta pública su huella individual es tenue. La voz dominante es la del “Municipio” como bloque y, dentro de ese bloque, el alcalde aparece de forma más identificable a través de fórmulas como “informes del Sr. Alcalde”, mientras que los concejales asoman más difusamente, como “propuestas de los concejales” o como presencia protocolar en actividades. Desde afuera, cuesta seguir quién impulsa qué, quién objeta qué y quién asume la defensa de una postura.

Eso no significa que no haya participación. La hay. La cuenta muestra convocatorias a una audiencia pública sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, un taller con instituciones locales para la Agenda 2026, una mesa interinstitucional con más de 40 participantes y acciones barriales presentadas como cercanía con la comunidad.

El problema no está en la ausencia de instancias, sino en el tipo de participación que predomina: más organizada y convocada desde arriba que visible como intercambio cotidiano dentro del propio espacio público digital.

Si este análisis se limita a lo que muestra la cuenta pública —y no a lo que ocurre en reuniones internas, mensajes privados o conversaciones fuera de cámara—, la conclusión es bastante nítida.

Carmelo exhibe un modelo de gobierno local ordenado en lo procedimental, pero delgado en lo deliberativo. Hay gestión visible, sí. Hay trazabilidad administrativa, también. Lo que falta es una explicación más política y más pedagógica de las decisiones: quién las empuja, qué se discute de verdad y por qué una ciudad toma un rumbo y no otro.

Y ahí conviene jugarse. Esta forma de gobernar sirve para administrar, pero alcanza menos para representar. Una ciudad no se gobierna bien solo cuando publica actas y órdenes del día.

Se gobierna mejor cuando además vuelve inteligibles sus prioridades, expone sus debates y deja que la ciudadanía vea no solo el resultado, sino la política que lo produjo. Carmelo muestra hoy la primera mitad de ese camino. La segunda todavía está bastante más borrosa.