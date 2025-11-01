La Escuela N.º 92 de Carmelo recibió la visita de Joaco, fundador del proyecto EduCamper, una iniciativa que recorre Uruguay promoviendo la recolección de aceite de cocina usado para transformarlo en biocombustible. El encuentro marcó el cierre de la campaña ambiental Cuidemos nuestros ríos, desarrollada por el centro durante todo el año.

La EduCamper es una unidad educativa móvil que funciona exclusivamente con aceite vegetal reciclado. Este vehículo no solo se alimenta de residuos, sino que también lleva educación ambiental a las comunidades que visita. En su recorrido, Joaco dialoga con estudiantes, docentes y familias para concientizar sobre la importancia de evitar que el aceite usado termine en el sistema hídrico.

Según informaron los organizadores, la campaña llegará antes de fin de año a más de 400 escuelas y liceos en todo el país. En cada una de ellas, las familias participantes recolectan aceite de cocina usado, que luego es reciclado para alimentar a la propia EduCamper. “Ese aceite, que podría contaminar miles de litros de agua, se convierte en energía para seguir educando”, afirman desde la organización.

Durante su visita a Carmelo, Joaco brindó una charla interactiva que incluyó explicaciones sobre el proceso de reciclaje, la huella ecológica del aceite vegetal y el impacto positivo de pequeños gestos domésticos en el medioambiente. La actividad fue destacada por la comunidad educativa como una instancia de aprendizaje transformador.

La iniciativa, respaldada por organismos ambientales y gobiernos departamentales, busca no solo informar, sino también modificar hábitos cotidianos. En su mensaje final, el fundador de EduCamper señaló: “La educación ambiental no debe quedarse en los libros: tiene que moverse, llegar, tocar y transformar”.