La Policía de Colonia investiga un violento episodio ocurrido en la noche del viernes 31 de octubre, en el barrio El General, donde dos hombres resultaron heridos de bala en circunstancias aún no esclarecidas.

El incidente fue reportado a través de una llamada al servicio de emergencias 911, que alertaba sobre múltiples detonaciones en la calle Diego Espino. Inmediatamente, patrullas policiales se desplazaron al lugar señalado, donde hallaron a un hombre herido por arma de fuego. El individuo fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia médica y trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Minutos más tarde, un segundo herido ingresó por medios particulares al Hospital local, también con una lesión de bala. Su vínculo con el hecho está siendo analizado por las autoridades.

La zona fue acordonada y se desplegó un operativo de recolección de pruebas. Efectivos de la Policía Científica y personal de Investigaciones trabajaron durante varias horas en la escena, con el objetivo de recabar evidencias y testimonios que permitan reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad penal de los implicados.

La Fiscalía Departamental de 1° Turno asumió la dirección de la investigación. Hasta el momento no se han divulgado datos sobre los posibles autores ni se ha confirmado el móvil del ataque, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Fuentes policiales consultadas indicaron que los equipos están “abocados de forma prioritaria” a esclarecer el caso, que ha generado alarma entre los vecinos de El General, una zona que en los últimos meses ha registrado episodios esporádicos de violencia.

Las autoridades solicitan a la población que pueda aportar información relevante sobre el hecho que se comunique de forma anónima a través de los canales habilitados.