Buenos Aires, 25 sep (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en septiembre pasado cayó el 23,2 % interanual, hasta las 642.400 personas, según un informe oficial difundido este viernes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 374.800 turistas que ingresaron en Argentina en el noveno mes del año supusieron un descenso del 18,9 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (24,8 %), Uruguay (18,7 %) y Chile (13,5 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En septiembre llegaron además al país 267.600 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas cayó el 28,6 % en comparación con la de septiembre de 2024.

La caída continua en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina se registra desde 2024 y se relaciona con un tipo de cambio que ya no es favorable para los extranjeros como sí lo fue en 2023.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en septiembre salieron de Argentina unos 1.204.600 residentes -un 21,6 % más que hace un año-, de los que 706.400 fueron turistas y 498.100, excursionistas.

El alza también se relaciona con factores cambiarios que hacen que para los argentinos sea más barato ir de vacaciones y hacer compras en el exterior.