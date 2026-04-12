La siniestralidad vial de la Semana de Turismo 2026 dejó en Uruguay un saldo preliminar de 444 siniestros, 608 personas lesionadas y 12 fallecidos. En ese panorama nacional, Carmelo aparece como parte de una tendencia que excede lo local, pero que también obliga a mirar de cerca lo que ocurre en las ciudades y no solo en las rutas.

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Uno de los fallecidos del período corresponde a un siniestro ocurrido el 4 de abril en Carmelo, en la esquina de Carmen y General Flores. La víctima, un hombre de 46 años que conducía una moto, murió tras una colisión con una camioneta. El caso vuelve cercano un dato que atraviesa todo el informe de UNASEV: 8 de los 12 fallecidos eran usuarios vulnerables, en todos los casos motociclistas.

Ese es, probablemente, el rasgo más elocuente de la semana. La mortalidad no estuvo concentrada solo en grandes choques de ruta ni en episodios aislados, sino también en desplazamientos cotidianos, en entornos urbanos y con vehículos de alta exposición. A eso se suma otro patrón: 9 de los 12 fallecidos fueron hombres.

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Aunque 8 de las muertes ocurrieron en jurisdicción nacional y 4 en departamental, el hecho registrado en Carmelo refuerza la idea de que el problema no termina al salir de la ruta. También está en las calles de cada ciudad. La cifra de 68 lesionados por día durante el período confirma, además, que no se trató de una sucesión excepcional de hechos, sino de una siniestralidad persistente, extendida y con un claro foco de vulnerabilidad en quienes se desplazan en moto.