Por Lic. Elio García Clavijo

Lo que quedó de aquella ciudad no fue sólo una suma de ruinas. Fue una forma del silencio. Una mirada. Un niño saludando desde una casa abierta al desastre. Diez años después, volver a leer aquella crónica es entender que algunas escenas no envejecen: se quedan ahí, respirando debajo de las palabras.

Hace 10 años estuve allí mismo en Dolores al otro día de la tragedia.

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El tiempo hace su trabajo. Ordena. Alisa. Baja el volumen de casi todo. Pero no de todo.

Hay días que no pasan.

El 16 de abril de 2016, un día después del tornado no era una ciudad: era una respiración cortada. Eso es lo que vuelve ahora, diez años después, al releer aquellas líneas escritas con el cuerpo todavía temblando. No vuelve sólo la devastación. No vuelven sólo las chapas, los cables, los hierros torcidos, las paredes abiertas. Vuelve algo más difícil de nombrar. Vuelve la cara de la gente.

Eso era, quizás, lo más terrible. No el estruendo ya ido, no la violencia que había pasado como una máquina ciega sobre las casas, sino lo que quedaba en los rostros. La expresión de quien sigue vivo pero todavía no entiende. Hombres y mujeres mirando como si esperaran una explicación que no llegaba. Como si el mundo, de un momento a otro, hubiera dejado de obedecer las reglas más básicas. Una puerta ya no era una puerta. Un techo ya no era un techo. La calle conocida se había vuelto otra cosa.

En las tragedias, a veces, el dolor grita. Pero otras veces trabaja en silencio.

Eso fue Dolores: gente limpiando sin hablar, gente moviendo restos de su propia vida con una concentración extraña, casi sagrada. Alguno pedía ayuda para correr chapas. Otro advertía sobre un cable peligroso. Otro señalaba una pared que podía venirse abajo. El lenguaje se había reducido a lo indispensable, como si nadie quisiera gastar palabras de más delante de tanto derrumbe. Y sin embargo, en ese silencio estaba todo. El miedo. El cansancio. La incredulidad. La dignidad.

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Hay escenas que el periodismo registra y escenas que se le quedan adentro para siempre.

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Aquel enfermero que no pudo hablar y se largó a llorar sin bajar la cabeza. Los chóferes de ambulancia abrazándolo. El relato entrecortado de los heridos que llegaban por sus propios medios. Ese auto detenido cerca del tanque de OSE, con dos personas llorando en silencio. La automotora convertida en un cementerio de metal. Las calles llenas de gente caminando sin rumbo, como si buscaran no una dirección, sino una forma de volver a sí mismos.

Y después, al final, ese niño.

A veces una crónica no queda resumida por su mejor frase, sino por su última imagen. En medio del desastre, desde el interior de una casa abierta, un niño saludaba a la cámara. Ese gesto pequeño, casi increíble, quedó encendido en la memoria. No porque negara la tragedia, sino porque la atravesaba. Era un saludo desde el fondo del miedo, pero también desde el fondo de la vida. Como si incluso ahí, entre escombros y paredes heridas, algo insistiera en permanecer en pie.

Diez años después, tal vez eso sea lo que de verdad dice aquel texto.

No hablaba sólo del tornado. Hablaba de la intemperie. De lo frágiles que somos cuando la realidad decide romperse. Y hablaba también, aunque entonces no se viera del todo, de la forma en que una comunidad intenta reunirse después del golpe. Primero con las manos. Después con la memoria. Mucho después, con las palabras.

Uno cree, cuando escribe al día siguiente de un desastre, que está contando lo que vio. Pero con los años entiende otra cosa: estaba contando, también, lo que no podía comprender. Por eso esa crónica todavía respira. Porque no buscaba cerrar nada. No explicaba el dolor. Apenas lo miraba de frente.

Y hay algo profundamente humano en eso.

Hoy, diez años después, releer aquel texto no produce sólo tristeza. Produce respeto. Por los que lloraron sin esconderse. Por los que ayudaron. Por los que callaron. Por los que siguieron. Y por esa ciudad que, rota, ofrecía ya entonces la única respuesta posible al horror: seguir moviendo piedras, seguir nombrando a los vivos, seguir entrando y saliendo de las casas dañadas, seguir.

Hay tragedias que no se olvidan jamás. No porque duren intactas, sino porque cambian de lugar. Dejan de estar en la calle y pasan a vivir en la memoria.

Dolores sigue allí. También aquel silencio. También aquel niño. También la certeza, tan antigua y tan triste, de que a veces el ser humano no encuentra explicaciones: encuentra al otro.