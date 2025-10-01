PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, destacó la relevancia estratégica de la presencia del departamento en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde este fin de semana se inauguró el stand de Colonia en Buenos Aires.

Rodríguez ponderó el trabajo de los funcionarios involucrados en la instalación y agradeció el apoyo de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, a la que definió como un socio estratégico. “Estos espacios son una vidriera fundamental para mostrar nuestro destino”, afirmó.

Una apuesta para generar empleo

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El jefe comunal remarcó que el turismo es una herramienta decisiva para el desarrollo departamental. “Para Colonia significa hacer una apuesta fuerte que se traduce en más y mejor trabajo para los colonienses”, subrayó.

Público y privado, una alianza necesaria

Rodríguez hizo énfasis en la importancia de la articulación entre sectores. “La Intendencia debe ser un socio clave para los inversores privados”, aseguró, al tiempo que resaltó la necesidad de que el Ejecutivo y la Junta Departamental trabajen de forma coordinada.

Sinergia entre niveles de gobierno

El intendente también recalcó la necesidad de que exista una sinergia entre los tres niveles de gobierno —local, departamental y nacional— para potenciar el turismo. “Se trata de un objetivo central no solo para nuestro departamento, sino también para el país”, concluyó.