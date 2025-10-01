PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un operativo de patrullaje preventivo en la ciudad de Carmelo derivó en la detención de un hombre de 30 años que circulaba en una motocicleta denunciada como robada. La rápida intervención policial permitió recuperar el vehículo y culminó con la condena del implicado a nueve meses de prisión efectiva.

El procedimiento

El hecho ocurrió cuando un equipo policial procedió a identificar al conductor de un birrodado. El hombre no contaba con la documentación correspondiente, lo que motivó la verificación de los datos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). La consulta confirmó que la moto presentaba requisitoria por hurto.

El individuo, identificado con las iniciales R.S.I., fue detenido de inmediato y trasladado a dependencias policiales.

La resolución judicial

Tras las actuaciones correspondientes, el caso fue elevado al Juzgado Letrado de Carmelo de 3er Turno, que procesó al detenido. La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de receptación, imponiéndole una pena de nueve meses de prisión efectiva.

Patrullaje como herramienta de prevención

Desde la Policía se destacó la importancia del patrullaje preventivo, que no solo busca disuadir delitos en curso, sino también detectar situaciones irregulares que permiten recuperar bienes sustraídos y poner a los responsables a disposición de la Justicia.