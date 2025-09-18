La ex vicepresidente de la República Lucía Topolansky visitó este jueves 18 de septiembre de 2025 la planta industrial de CALCAR, en Tarariras. Durante la recorrida fue recibida por representantes de la industria láctea, quienes detallaron etapas del proceso productivo y el papel de la empresa en la cadena regional.

En ese marco, Topolansky subrayó la importancia de sostener el empleo y de defender el trabajo nacional, con énfasis en el valor de la producción local para generar puestos de trabajo y dinamizar el desarrollo. La dirigente destacó, además, la organización de los trabajadores en la defensa de su fuente laboral.

Según se informó tras la visita, la presencia de la ex vicepresidenta fue interpretada como un reconocimiento a la trayectoria de CALCAR como referente del sector lácteo. La actividad incluyó intercambio con integrantes de la planta sobre desafíos operativos y proyecciones de la industria en la zona.

