La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y la de Derechos Humanos para el Pasado Reciente vienen realizando entre el 17 y el 19 de setiembre, una serie de actividades en el departamento de Colonia, en el marco del programa En Cada Territorio, Más Derechos.

El objetivo es mantener un diálogo cercano con la sociedad civil, las instituciones y las autoridades locales, para promover espacios de escucha activa e intercambio que permitan enriquecer las políticas públicas en materia de derechos humanos.

