PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una masa de aire húmeda e inestable afecta al territorio nacional y favorece la formación de tormentas, algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes, informó el organismo en su más reciente boletín, actualizado a las 13.00 horas.

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen abundantes lluvias en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, rachas de viento fuerte y posible caída de granizo en áreas localizadas.

El pronóstico señala una probabilidad superior al 75% de ocurrencia de estos fenómenos. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible evolución adversa del tiempo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto anunció que continuará monitoreando la situación y emitirá nuevos reportes en caso de cambios relevantes.