Las marcas Doña Teresita y PraderaSur fueron señaladas por los servicios bromatológicos del país tras detectarse la venta de quesos rallados adulterados, carentes de registro, habilitación y con origen desconocido. Como medida preventiva, se ordenó su retiro inmediato del mercado.

Según informaron las autoridades, estos productos fueron identificados como “Queso Rallado” y se comercializaban en distintos puntos del país sin cumplir con los requisitos mínimos de rotulación ni con las garantías de seguridad alimentaria.

Control y detección

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto entre las Bromatologías Departamentales y el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), en funcionamiento desde octubre de 2024. Este sistema permite una coordinación más ágil entre los organismos de control, con la participación de más de 140 técnicos y cientos de inspectores especializados.

La fiscalización permitió identificar irregularidades graves:

Falta de registro bromatológico para su elaboración y comercialización.

Ausencia de información sobre el lugar de producción .

Rotulado deficiente o inexistente, que impide verificar el origen y la calidad del producto.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortan a los consumidores a:

No adquirir ni consumir productos de las marcas mencionadas.

En caso de haberlos comprado, devolverlos al comercio proveedor .

Verificar siempre la rotulación de los alimentos, especialmente si son adquiridos en ferias o a través de redes sociales.

El etiquetado debe incluir, al menos:

Razón social del elaborador.

Lista de ingredientes.

Número de registro bromatológico.

La validez del registro puede comprobarse en el portal oficial:

https://app.runaev.gub.uy/runaev-publico/consultas-publicas/productos

Advertencia al sector alimentario

Se hace un llamado especial a elaboradores, distribuidores y comercios del rubro para que se abstengan de adquirir o vender estos productos adulterados, cuya circulación representa un riesgo sanitario y podría acarrear sanciones.