El discurso de Carlos Negro en el acto por los 262 años del nacimiento de José Gervasio Artigas tuvo un punto central: presentar la seguridad como una condición indispensable para la vida en común y no únicamente como una política policial. En Sauce, donde se desarrollaron los actos oficiales por el aniversario del prócer, el ministro buscó trasladar el ideario artiguista al presente, con una lectura que conectó tierra, trabajo, orden, igualdad y convivencia. La Intendencia de Canelones había ubicado las actividades oficiales del 19 de junio en Sauce, en el marco de la conmemoración del natalicio de Artigas.

Negro no invocó a Artigas como una figura cerrada en el homenaje, sino como una referencia para pensar problemas actuales. Al hablar de un “héroe agrario”, el ministro volvió sobre una dimensión concreta del artiguismo: la campaña, la tierra, los productores, los sectores postergados y la organización de una sociedad que necesitaba reglas para producir, convivir y desarrollarse. Desde allí trazó el puente con la seguridad pública de hoy.

La clave de su planteo está en el Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, de 1815. Negro lo presentó como una obra de gobierno que no separaba el desarrollo económico de la justicia social ni de la seguridad. En esa lectura, la seguridad aparece como el marco que permite trabajar, permanecer en el territorio, hacer rendir los frutos de la tierra y construir comunidad. No es solo protección frente a una amenaza, sino garantía para que la vida social pueda desplegarse.

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Ese traslado al presente tiene una intención política clara: ubicar la seguridad como una política de Estado y no como una disputa coyuntural. El propio Ministerio del Interior presentó en marzo de 2026 el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 como una estrategia de Estado, con énfasis en presencia territorial, prevención e inteligencia. En ese contexto, el discurso de Sauce funciona como una fundamentación histórica y doctrinaria de esa línea: enfrentar el crimen organizado requiere eficacia estatal, pero también cohesión nacional y políticas sociales que reduzcan desigualdades.

No hay desarrollo sin seguridad

El ministro dice, en esencia, que no hay desarrollo posible sin seguridad, pero también que la seguridad pierde sentido democrático si se desliga de la justicia social. Por eso vincula el combate a la pobreza infantil, la permanencia educativa, el acceso a medicamentos y la distribución del crecimiento con una misma matriz: la idea artiguista de que la libertad individual no puede realizarse plenamente en medio de una desigualdad colectiva profunda.

Lo que no dice con igual precisión es cómo se traduce esa inspiración en instrumentos concretos de seguridad. El discurso no entra en los dilemas operativos: qué nivel de presencia policial se necesita, qué controles institucionales deben acompañar esa presencia, cómo se mide la eficacia frente al crimen organizado o cómo se evita que la apelación a la unidad nacional diluya el debate democrático sobre los medios. Esa ausencia no invalida el planteo, pero marca su límite: el discurso ofrece un marco de sentido más que una explicación de gestión.

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También hay un componente de anacronismo, aunque no necesariamente como error. El Uruguay de Artigas era una sociedad agraria, atravesada por disputas territoriales, económicas y políticas muy distintas a las amenazas actuales del crimen organizado, las redes financieras ilegales, el narcotráfico o la violencia urbana. Leer el Reglamento de 1815 como si fuera un antecedente directo de una política contemporánea de seguridad sería forzar la historia. Pero leerlo como una intuición política —la seguridad como condición para producir, convivir y acceder a oportunidades— permite un uso más razonable del pasado.

Allí aparece uno de los aciertos del discurso: Negro evita presentar la seguridad solo como orden público y la inserta en una tradición democrática. En su lectura, Artigas no representa únicamente rebeldía, soberanía o identidad nacional, sino también una forma de organizar prioridades: proteger al débil, distribuir oportunidades, asegurar condiciones materiales para la libertad y sostener la convivencia con reglas comunes.

La reflexión más profunda que deja el discurso está en esa tensión. La seguridad, para Negro, no puede quedar encerrada en la respuesta al delito, pero tampoco puede ser absorbida por un discurso social general que no enfrente las amenazas concretas. Su planteo apunta a una síntesis: autoridad estatal, unidad política, justicia social y desarrollo como partes de una misma arquitectura democrática.

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En esa perspectiva, Artigas aparece en la vida pública del ministro no como una figura decorativa, sino como un criterio de orientación. Según sus propias palabras, la patria no es solo un sentimiento, sino un deber. Esa frase concentra el sentido del discurso: gobernar la seguridad no sería únicamente reducir delitos, sino crear condiciones para que la libertad, el trabajo y la igualdad tengan una base real en la vida cotidiana.