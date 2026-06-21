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Uruguay no encontraba caminos ni espacios para vulnerar a Cabo Verde y, para colmo, caía de manera sorpresiva por el gol de tiro libre de Kevin Pina. Sin embargo, cuando la primera parte se encaminaba al descanso, Maxi Araújo apareció en el momento indicado para devolverle tranquilidad a la Celeste.

A los 43 minutos, el conjunto africano siguió jugando pese a que uno de sus futbolistas estaba lesionado y no envió la pelota afuera. De esa misma acción nació la jugada que terminó en el empate uruguayo.

Tras un centro al área, la pelota aérea impactó primero en la cabeza de Sidny Cabral y luego en el palo. Con el arquero ya vencido, Maxi Araújo apareció atento dentro del área para empujarla de cabeza y establecer el 1-1.

EMPATÓ LA CELESTE En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El delantero del Sporting de Lisboa llegó así a su segundo gol en el Mundial 2026, luego de haber convertido también en el debut ante Arabia Saudita. Con esas apariciones decisivas, Araújo se consolida como una de las principales referencias ofensivas del equipo de Marcelo Bielsa en el torneo.

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