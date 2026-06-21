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Uruguay logró dar vuelta el marcador ante Cabo Verde en el cierre del primer tiempo y Agustín Canobbio fue el encargado de firmar el 2-1 parcial en Miami, por la segunda fecha del Mundial 2026.

La Celeste había comenzado en desventaja tras el golazo de tiro libre de Kevin Pina, pero encontró una rápida reacción con Maxi Araújo como gran protagonista. El futbolista de Sporting de Lisboa había marcado el 1-1 y volvió a aparecer poco después para participar directamente en la jugada de la remontada.

Canobbio, que no venía teniendo su mejor actuación, encontró su revancha en el momento indicado. Tras un centro al área, Maxi Araújo bajó la pelota de cabeza y dejó al mediocampista de Fluminense en posición de definir. El volante no falló y convirtió el tanto que puso a Uruguay arriba en el marcador.

REMONTADA A LA CELESTE, GOOOL DE URUGUAY Canobbio quedó frente a Vozinha y no perdonó para anotar el 2-1 ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SVkfWt2aEY — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

De esta manera, el impulso de Maxi Araújo resultó determinante para cambiar el desarrollo del encuentro: primero con su propio gol para igualar el partido y luego con la asistencia para que Canobbio estableciera el 2-1 momentáneo con el que finalizó la primera parte.

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