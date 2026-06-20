El Municipio de Carmelo recibió a Isabella Roselli, directora de Género y Generaciones de la Intendencia de Colonia, y a la activista y defensora de los derechos LGBT+ Emilia Viola, en una instancia de intercambio sobre diversidad, inclusión y acceso a derechos.

Según fuentes que participaron del encuentro, se trató de una primera reunión orientada a generar futuras instancias de formación, charlas y espacios de diálogo con profesionales. En la conversación, cada parte expuso el trabajo que viene realizando, se compartieron experiencias y se planteó la necesidad de escuchar realidades que muchas veces no llegan a la agenda pública local.

La reunión no ocurre sobre terreno vacío. En Carmelo existen antecedentes de actividades vinculadas a la diversidad desde 2017, cuando se anunció la primera Marcha de la Diversidad en la ciudad, con charlas, talleres, intervenciones, cine LGTBI y una actividad pública desde el Puente Giratorio hasta Plaza Independencia. En aquel momento, el planteo fue presentado ante el Municipio como un tema de derechos humanos, tolerancia y respeto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde entonces, el proceso tomó una dimensión departamental. En 2018, el proyecto “Diversidad en el territorio”, de Colonia Diversa, incluyó la segunda Marcha Departamental de la Diversidad y ocho talleres en distintas localidades, dirigidos a estudiantes, educadores y población general. Esa experiencia permitió instalar el tema fuera de los espacios tradicionales de militancia y acercarlo a centros educativos, instituciones y comunidades locales.

La institucionalización también avanzó desde la Intendencia. En 2023 se creó la Oficina de Género y Generaciones, con Isabella Roselli al frente, con el cometido de brindar información y asesoramiento legal en temas de violencia basada en género y generaciones, además de diversidad. Ese dato es relevante para Carmelo no solo por el origen local de Roselli, sino porque ubica la conversación en una estructura departamental que puede funcionar como puente entre el territorio y las políticas públicas.

Uno de los puntos más concretos del proceso es el Servicio de Atención Psicológica de Colonia Diversa, desarrollado en alianza con la Intendencia de Colonia. La iniciativa fue presentada como un espacio gratuito de acompañamiento y atención psicológica a personas LGBT del departamento, con abordaje integral y confidencial. En esa misma instancia se destacó que las acciones de inclusión no se limitan a la atención individual, sino que también incluyen actividades públicas, culturales y de sensibilización, entre ellas una antesala de la marcha realizada en Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La agenda local se apoya, además, en un marco nacional de derechos. La Ley Integral para Personas Trans reconoce derechos vinculados a identidad, salud, educación, vivienda, inclusión laboral y reparación por violencia institucional. A su vez, el MIDES informó avances en la descentralización de políticas públicas de diversidad sexual, con la creación de consejos departamentales, entre ellos en Colonia.

En ese contexto, la reunión en Carmelo puede interpretarse como un intento de pasar de la sensibilidad general sobre la diversidad a una agenda más concreta: formación, información, escucha, derivación y acceso real a derechos. La diferencia no es menor. Una política local de inclusión no se agota en una fecha conmemorativa ni en una actividad pública; requiere saber dónde consultar, cómo acompañar, qué instituciones responden y qué profesionales pueden intervenir.

El desafío que queda planteado es la continuidad. Las fuentes consultadas hablaron de una primera reunión y de la posibilidad de generar charlas o instancias con profesionales. El próximo paso será transformar esa escucha inicial en un calendario de acciones, mecanismos de orientación y vínculos estables entre Municipio, Intendencia, colectivos, centros educativos, salud y organismos nacionales.

Así, Carmelo empieza a ordenar una conversación que ya venía apareciendo en distintos momentos de su vida pública. La reunión con Roselli y Viola no inaugura la agenda de diversidad en la ciudad, pero puede marcar una nueva etapa: la de convertir el reconocimiento y la visibilidad en acceso efectivo a derechos.