Una casa baja, una puerta retirada, una ventana con reja, una vereda que empieza firme y después se interrumpe, un patio que no se ve pero se adivina, una galería agregada con los años, una habitación que fue dormitorio y terminó siendo comercio. Carmelo no muestra una arquitectura de manifiesto. Muestra una arquitectura de vida usada.

Sus casas no parecen hechas para impresionar. Parecen hechas para durar, para crecer un poco, para recibir a alguien, para guardar sombra, para esperar. Hay ciudades que se dibujan hacia arriba. Carmelo se dibuja hacia los costados, hacia el fondo, hacia el parrillero, hacia el galpón, hacia la pieza agregada, hacia la vereda donde todavía queda algo de conversación.

Si se la mira desde el arquitecto argentino Roberto Doberti, Carmelo no es solamente un conjunto de edificios: es una forma de habitar. El habitar no empieza cuando se levanta una pared; empieza cuando una comunidad decide cómo acercarse, cómo separarse, cómo cruzar, cómo mirar el agua, cómo nombrar una calle, cómo dejar un lote vacío, cómo convertir una casa familiar en referencia pública. En Carmelo, la arquitectura habla menos por autoría que por acumulación. No hay una gran firma que explique la ciudad. Hay muchas decisiones pequeñas. Algunas ordenadas. Otras espontáneas. Otras simplemente heredadas.

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Por eso sus casas comunican algo más que gusto constructivo. Comunican prudencia. Comunican una relación todavía incompleta con el río. Comunican una ciudad que no terminó de decidir si el agua es fondo, límite, paseo, postal, puerto o calle.

El Arroyo de las Vacas es la gran pieza urbana de Carmelo. No es un accidente geográfico. Es una frase escrita en medio de la ciudad. Durante años funcionó como borde, como separación y como paso. El puente giratorio lo convirtió en ceremonia: cruzar no era solamente ir de un lado al otro; era aceptar que el agua tenía derecho a interrumpir la rutina. El puente giraba para que pasaran los barcos. La ciudad esperaba. Esa espera también era urbanismo.

La pregunta, entonces, no es si el arroyo debería ser una calle. La pregunta es qué clase de calle puede ser un arroyo.

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No una calle para llenar de autos. No una avenida dura que le dé la espalda al agua en nombre del progreso. El arroyo debería ser una calle pública en otro sentido: una continuidad de borde, una rambla vivida, una línea de paseo, una secuencia de bancos, árboles, accesos, pequeñas explanadas, miradores, clubes, bajadas, memoria portuaria y vida cotidiana. Una calle de agua. Una calle lenta.

Carmelo ya tiene parte de esa intuición en la Rambla de los Constituyentes, en Playa Seré, en el atracadero, en la zona del puente, en esa forma carmelitana de acercarse al río sin solemnidad. Pero el vínculo todavía aparece fragmentado. Hay lugares donde el agua organiza y lugares donde queda escondida. Hay tramos donde el paisaje es una escena pública y otros donde parece propiedad de nadie o de pocos.

El río, por su parte, dice otra cosa. El Río de la Plata no habla como mar abierto ni como río interior. Habla en una lengua intermedia. Ensancha la mirada, pero no impone vértigo. En Carmelo, el río no aplasta; acompaña. Tiene una escala que permite pensar una ciudad baja, abierta, de sombra y horizonte. No pide torres. Pide borde. Pide cuidado. Pide continuidad. Pide que la ciudad no construya solamente cerca del agua, sino con conciencia de agua.

La arquitectura doméstica de Carmelo responde, en buena parte, a esa escala. Casas de una planta, fachadas de revoque, techos livianos o de azotea, aberturas protegidas, patios, fondos, árboles. Es una arquitectura sin estridencia. No siempre bella. No siempre conservada. No siempre coherente. Pero sí legible. En sus mejores tramos, Carmelo conserva una relación humana entre ancho de calle, altura de vivienda y ritmo de fachada. El peatón no queda aplastado por el edificio. La calle todavía puede ser medida con el cuerpo.

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Ahí aparece una clave cercana al arquitecto chileno Alejandro Aravena. No por la forma de sus obras, sino por una idea: la arquitectura no debería resolverlo todo de una vez, pero sí dejar bien planteado lo que la gente completará después. En Carmelo muchas casas fueron, de hecho, arquitectura incremental: se hicieron por etapas, según ingresos, familia, oficio, necesidad o regreso de algún hijo. La ciudad no creció solo por planos; creció por biografías.

Eso tiene una potencia y un riesgo. La potencia es que cada casa puede adaptarse. El riesgo es que, sin una conversación urbana, la suma de adaptaciones termine borrando el carácter común. Una ciudad baja puede perderse sin necesidad de construir rascacielos. Basta con demoler sin criterio, levantar volúmenes que no dialogan, cerrar visuales, privatizar bordes, abandonar veredas, dejar que la casa se convierta en muro y que el comercio se convierta en cartel.

Carmelo tiene lugar para edificar, pero no cualquier lugar ni de cualquier manera.

Tiene lugar en los vacíos internos, en los padrones subutilizados, en las viviendas recuperables, en las esquinas que pueden volver a tener uso, en edificios patrimoniales que necesitan función antes que nostalgia. Tiene lugar para densificar con cuidado, no para extenderse sin preguntarse por el saneamiento, el drenaje, la movilidad, la sombra, la escuela, el almacén, el club, la plaza. Edificar no es solamente ocupar suelo. Es agregar vida sin romper la vida existente.

La normativa departamental ya dejó señales: proteger patrimonio, paisaje, ribera; controlar grandes edificaciones; mirar con cautela las demoliciones; evitar urbanizar zonas problemáticas desde el punto de vista ambiental. El desafío es convertir esas señales en cultura urbana. Que no sea solo expediente. Que sea conversación pública.

La pregunta sobre el norte y el sur es una de las más importantes.

Carmelo se edificó con más fuerza hacia el norte porque allí se consolidaron la trama, los servicios, las calles, la vida cotidiana y la expansión natural de la planta urbana. El norte aparece como continuidad. El sur, en cambio, fue durante mucho tiempo otra cosa: ribera, playa, acceso, zona balnearia, huerto, suelo suburbano, paisaje rural, predios más grandes, borde turístico. No es un sur vacío. Es un sur con otra lógica.

Esa diferencia no debe leerse como atraso. Puede ser una reserva de sentido.

El sur todavía rural dice que Carmelo no fue devorado del todo por su propia expansión. Dice que existe una transición entre ciudad y campo. Dice que todavía se puede entrar y salir de lo urbano sin pasar de golpe de una vereda a un loteo repetido. Pero también plantea una decisión: si ese sur va a seguir siendo paisaje productivo, turístico, residencial bajo, borde público o simple espera inmobiliaria.

Las ciudades suelen equivocarse cuando confunden crecimiento con ocupación. Carmelo puede crecer sin perderse si reconoce sus distancias. Lo cerca no es solamente lo que queda a cinco cuadras. Lo cerca es lo que pertenece a la vida diaria: el centro, el puente, el arroyo, la rambla, la plaza, la panadería, el club, la escuela, la casa conocida. Lo lejos no siempre está lejos. A veces empieza donde se corta la vereda, donde no hay sombra, donde no pasa nadie caminando, donde el agua queda detrás de un alambrado, donde una calle no lleva a otra calle sino a una interrupción.

En Carmelo, lo lejos puede estar a diez minutos.

Por eso la arquitectura de la ciudad no debería pensarse como una colección de casas lindas o feas. Debería pensarse como una gramática. Qué altura admite. Qué frente conserva. Qué sombra ofrece. Qué relación tiene con la vereda. Qué hace con el auto. Qué deja ver. Qué oculta. Qué permite recordar. Qué permite cambiar.

Las casas de Carmelo dicen que la ciudad fue construida más por familias que por desarrolladores. Dicen que el patrimonio no está solamente en los edificios señalados por una lista, sino también en una manera de ocupar el lote, de abrir la puerta, de usar el fondo, de mirar la calle desde una silla, de cruzar el puente como quien cambia de capítulo y no de ciudad.

El futuro urbano de Carmelo no debería consistir en parecerse a otro lugar. Debería consistir en entender mejor lo que ya es.

Una ciudad baja, de río y arroyo. Una ciudad que todavía puede caminarse. Una ciudad donde el agua no debería ser fondo sino estructura. Una ciudad donde edificar tendría que significar completar, no borrar. Una ciudad donde el norte consolidado y el sur más abierto no sean dos velocidades enfrentadas, sino dos modos de una misma identidad.

Carmelo no necesita una arquitectura grandilocuente para decir algo. Ya lo dice. Lo dice en sus casas bajas, en sus retiros, en sus esquinas, en sus patios, en su puente rojo, en su rambla, en ese arroyo que corta y une. Lo dice cada vez que alguien cruza y vuelve.

La tarea es escuchar antes de construir.