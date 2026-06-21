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Uruguay enfrenta hoy a Cabo Verde desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. La selección de Marcelo Bielsa llega con la necesidad de ganar después del empate 1-1 ante Arabia Saudita, en una serie que quedó abierta tras la igualdad 0-0 entre Cabo Verde y España. FIFA ubica este cruce en la jornada del domingo 21 de junio en el Estadio Miami, junto al partido España-Arabia Saudita por el mismo grupo.

La Celeste no tiene margen para caminar el partido: necesita jugarlo. El punto del debut dejó una advertencia y también una pista. En el segundo tiempo ante Arabia, con Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio en cancha, Uruguay encontró otra velocidad, más amplitud y un equipo más reconocible para la idea de Bielsa. Por eso, el entrenador prepara cambios para enfrentar a un rival que ya dejó una señal fuerte en el torneo: Cabo Verde debutó en un Mundial quitándole dos puntos a España.

El probable equipo uruguayo formaría con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz o Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

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La duda está en el centro del campo. Si juega Ugarte, Uruguay tendrá un volante de contención más definido, con Valverde y Bentancur a sus costados. Si ingresa De la Cruz, el equipo puede ganar pase y movilidad, con Bentancur más posicional y Valverde más suelto para romper líneas.

Cabo Verde, dirigido por Bubista, llega fortalecido por su debut histórico. Reuters informó que el entrenador pretende que la participación mundialista de su selección represente un mensaje para los equipos menos favoritos de África, y que ante Uruguay buscará sostener su orden sin renunciar a una postura más ofensiva.

El partido se podrá ver en Uruguay por Canal 5 y Antel TV, que transmiten todos los encuentros de la selección uruguaya de forma gratuita. También habrá emisión por plataformas y señales de cable con derechos mundialistas, como DSports, Disney+ y Paramount+, según la grilla informada para el torneo.

Para Uruguay, el partido tiene peso de bisagra. Ganar significaría llegar a cuatro puntos y encaminar la clasificación antes del cierre ante España. No hacerlo dejaría a la Celeste obligada a resolver su futuro en la última fecha, ante uno de los rivales más fuertes del grupo.