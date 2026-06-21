Una masa de aire frío de origen polar ingresará a la región al comienzo de esta semana y provocará un marcado descenso de temperatura en Uruguay, con jornadas frías, viento del sur y sudoeste, y condiciones favorables para heladas en distintas zonas del país.

El informe de MetSul Meteorologia señala que el avance del aire polar será impulsado por un ciclón extratropical que se formará al este de Uruguay y Argentina, sobre el Atlántico Sur, entre el final del lunes 22 y el martes 23 de junio. El organismo brasileño indica que la parte más intensa del frío afectará al sur de Brasil, pero por cercanía regional el fenómeno también tendrá incidencia directa en Uruguay.

La entrada de aire frío hacia nuestro territorio, con impacto sensible en el sur, el centro y el litoral oeste. En esa zona, que incluye a Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, se espera un descenso térmico marcado y mañanas frías, con mayor riesgo de heladas en áreas rurales y zonas bajas.

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Según el pronóstico de Inumet actualizado este domingo 21 de junio, para el lunes se prevé tiempo nuboso y cubierto, probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, con viento rotando al sur y luego al suroeste y oeste, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. Para el martes 23, el instituto anuncia temperaturas bajas, probables precipitaciones en la mañana y viento del suroeste y oeste de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

En Carmelo y la zona del litoral oeste, el cambio se sentirá sobre todo desde el lunes. El pronóstico consultado para la ciudad marca mínimas cercanas a 4 °C entre lunes y martes, con máximas de 12 °C a 13 °C durante la primera parte de la semana. En zonas rurales, campos abiertos y bajos, la sensación térmica puede ser menor, especialmente al amanecer y con viento del suroeste.

MetSul proyecta que el núcleo más intenso del aire frío se concentrará en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, donde se esperan temperaturas bajo cero y heladas fuertes. Ese escenario regional refuerza la posibilidad de frío persistente también en Uruguay, aunque con valores menos extremos que en las zonas altas del sur brasileño.

Al momento de la consulta, Inumet no registraba aviso meteorológico vigente para Uruguay, aunque mantenía en su pronóstico la probabilidad de heladas agrometeorológicas y el aumento del viento durante el cambio de masa de aire.

Uruguay tendrá una semana de invierno marcada por aire polar, mañanas frías, viento del sur y sudoeste, probables precipitaciones al inicio del episodio y riesgo de heladas. El litoral oeste deberá prestar atención a las madrugadas y primeras horas del día, especialmente en zonas rurales, donde el enfriamiento suele ser más fuerte.