España se impuso 4-0 ante Arabia Saudita este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Lamine Yamal abrió el marcador y Mikel Oyarzabal firmó un doblete, mientras que Hassan Al-Tambakti convirtió en contra para completar la goleada.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente asumió la iniciativa desde el comienzo, con Lamine Yamal como uno de sus principales argumentos ofensivos. El extremo generó tres situaciones de peligro en los primeros minutos y convirtió a los 10.

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Oyarzabal recibió el balón por la izquierda y envió un centro raso al segundo palo. Allí apareció Lamine Yamal para definir y establecer el 1-0. Fue el primer gol del atacante de 18 años en un Mundial, con el que se convirtió en el octavo futbolista más joven en marcar en la competencia.

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El tanto también puso fin a una racha de 294 minutos sin convertir de España en los Mundiales, la más extensa de su historia en el torneo.

Oyarzabal amplió la diferencia antes del descanso

España aumentó la ventaja diez minutos después. Tras un tiro de esquina y un remate de Dani Olmo, Aymeric Laporte prolongó la jugada de cabeza para Oyarzabal, que definió dentro del área para el 2-0.

La selección española mantuvo la presión y encontró el tercer gol a los 23 minutos. Pedro Porro envió un centro al segundo palo; Marc Cucurella y Dani Olmo conectaron dos cabezazos consecutivos, antes de que Oyarzabal definiera de zurda sin dejar caer la pelota.

El delantero de Real Sociedad estuvo cerca del triplete a los 35 minutos. Aprovechó una salida fallida del arquero Mohammed Al-Owais y ensayó una definición de tres dedos desde afuera del área, pero el remate se fue por encima del travesaño.

Con sus dos anotaciones, Oyarzabal llegó a diez goles en sus últimos ocho partidos con la selección española.

Descanso para Lamine Yamal y Oyarzabal

Con el 3-0, De la Fuente sustituyó a Lamine Yamal y Oyarzabal en el entretiempo. El entrenador resolvió darle descanso al joven extremo, que todavía no está preparado para disputar los 90 minutos.

El desarrollo no cambió en la segunda parte. Tras un tiro de esquina, Cucurella remató de volea y el balón rebotó en Hassan Al-Tambakti, que convirtió en su propio arco para el 4-0.

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España mostró una versión diferente a la del debut, cuando igualó 0-0 ante Cabo Verde. La presencia de Dani Olmo en el mediocampo, junto a Rodri y Pedri, le dio mayor dinamismo y profundidad al equipo.

De la Fuente aprovechó la diferencia para dar ingreso a Nico Williams, Medino y Ferran Torres. El delantero de Barcelona marcó en el final, pero el árbitro brasileño Raphael Claus anuló el tanto por posición adelantada.

Con el triunfo, España alcanzó cuatro puntos y quedó como líder del Grupo H, mientras que Arabia Saudita se mantuvo con una unidad. Uruguay y Cabo Verde, que se enfrentaban también este domingo, podían igualar la línea española.

Las cuatro selecciones del grupo volverán a jugar el viernes 26, en la última fecha de la fase de grupos. España enfrentará a Uruguay con el objetivo de asegurar el primer puesto de la serie.