La Caja de Profesionales resolvió comenzar a cobrar timbres profesionales en todas las actuaciones médicas realizadas dentro de los servicios de salud a partir del 1º de agosto, como parte de las medidas adoptadas para atender su situación económica.

La decisión fue comunicada el viernes pasado a la Junta Nacional de Salud y a los prestadores del sistema, según informó la presidenta de la Junasa, Gabriela Pradere.

El cobro alcanzará a todas las consultas médicas en policlínica, los estudios clínicos, incluidos los que se realizan en puertas de emergencia, y también las actuaciones médicas durante internaciones.

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Pradere advirtió que la medida puede tener impacto directo sobre los usuarios. “Cuando uno incorpora un timbre, el que lo paga finalmente es el usuario”, afirmó a Subrayado.

La presidenta de la Junasa señaló que la Caja de Profesionales tiene potestad legal para disponer este tipo de cobro, de acuerdo con el artículo 71 de su ley orgánica. Sin embargo, sostuvo que desconoce los argumentos específicos que llevaron a la institución a resolver la aplicación de timbres en todo el sistema de atención médica.

El planteo abre un nuevo frente de discusión entre la necesidad financiera de la Caja de Profesionales y los posibles costos adicionales para quienes utilizan los servicios de salud. La Junasa recibió la comunicación y evalúa el alcance de una medida que, desde agosto, podría trasladarse a consultas, estudios y procedimientos médicos en distintos prestadores del país.