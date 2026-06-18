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El Municipio de Carmelo convocó a la población a participar del acto patrio por el 262º aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas.

La actividad se realizará el viernes 19 de junio, a la hora 11:00, en Plaza Artigas. Según la convocatoria difundida, el acto es organizado por el Municipio de Carmelo junto a instituciones educativas, culturales y sociales de la ciudad.

Durante la ceremonia se tomará la promesa y el juramento al Pabellón Nacional, en el marco de la conmemoración de la fecha patria.

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La invitación está dirigida a vecinos, centros de enseñanza, organizaciones locales y público en general. La actividad cuenta con el apoyo de ANEP y forma parte de las instancias oficiales previstas en Carmelo para recordar la figura de Artigas.