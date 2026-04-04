La circulación en un tramo de la Ruta 1, a la altura de Colonia Valdense, permanecerá afectada hasta el 26 de abril debido al avance de las obras del bypass que se ejecutan en la zona.

La intervención comprende trabajos de duplicación de calzada y obliga a desviar el tránsito entre los kilómetros 119,500 y 119,800. Según se informó, el desvío se realiza en la rotonda hacia el bypass de la calzada sur, en un sector donde el movimiento de maquinaria y operarios modifica la circulación habitual.

La afectación, aunque acotada en extensión, coincide con un punto de tránsito relevante para quienes se desplazan por uno de los principales corredores viales del departamento. Por eso, las autoridades solicitaron a los conductores planificar con anticipación sus traslados y extremar las precauciones al pasar por la zona de obras.

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El avance de estos trabajos forma parte de la puesta a punto del bypass de Colonia Valdense, una obra pensada para mejorar la fluidez y la seguridad vial en este tramo de la ruta. Mientras duren las tareas, el llamado es a reducir la velocidad, respetar la señalización y atender las indicaciones dispuestas en el lugar.

La recomendación adquiere especial importancia en jornadas de mayor circulación, cuando una alteración menor en la traza puede traducirse en demoras o maniobras riesgosas. En ese contexto, la prudencia al volante será clave para atravesar el tramo sin inconvenientes.