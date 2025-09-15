Por Miguel Guaraglia

El Municipio de Carmelo resolvió, por cuatro votos en contra y uno a favor, no autorizar el pedido de la organización de la Fiesta Nacional de la Uva para realizar el evento en la pista Marcelo Bianchi. La mayoría de los concejales definió que el lugar establecido debe ser el Teatro de Verano, espacio donde se prevén obras de recuperación durante el quinquenio. El alcalde Luis Pablo Parodi fue el único voto favorable a la propuesta inicial. En esta entrevista, realizada en la mañana de RadioLugares, detalla los argumentos de la decisión, las obras proyectadas y la visión del municipio sobre las fiestas locales.

¿La resolución sobre la Fiesta de la Uva rige solo para este año o durante todo el quinquenio?

Es una resolución por el quinquenio. Ya se mantuvo una reunión con la Dirección de Arquitectura para coordinar obras, y una de ellas es la mejora del Teatro de Verano. El intendente también manifestó que quiere invertir allí y recuperar esa zona. Por lo tanto, se resolvió que las fiestas se realicen en ese lugar. Ya hay pedidos para tablados de carnaval, para la Fiesta de Verano de Carmelo y para actividades del Rotary, de modo que se comenzará a invertir en ese espacio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué obras inmediatas están previstas en el Teatro de Verano?

Hay dos intervenciones urgentes: una baranda de contención en el escenario y la reparación de la escalera. Eso se puede hacer de inmediato. También se proyecta la plantación de crataegus , un cierre perimetral verde y la mejora del entorno.

¿Qué soluciones se manejan para baños y vestuarios?

Arquitectura sugirió que es más económico alquilar baños químicos y vestuarios móviles que construir y mantener instalaciones permanentes. Esto se evaluará en cada evento, según sus características.

¿El Teatro de Verano estará en condiciones para febrero, cuando se desarrollan carnaval y la Fiesta de la Uva?

Para enero y febrero se podrían hacer esas obras mínimas. El resto de las intervenciones se irá realizando durante el quinquenio.

¿Por qué votó a favor de autorizar este año la Fiesta de la Uva en la pista Marcelo Bianchi?

Entendía que podía ser el último año allí, mientras se avanzaba en obras en el Teatro de Verano. Planteé en la sesión la posibilidad de hacer un documento con Jurídica para dejar constancia de que era la última vez. Pero la propuesta no fue acompañada y quedó descartada.

¿Qué argumentos presentaron los concejales que votaron en contra?

Sostuvieron que la pista Marcelo Bianchi es un espacio deportivo y recreativo usado todo el año y que destinarla a la Fiesta de la Uva significaría dejarla sin actividades por más de 15 días. Además, afectaría la recuperación del pasto que se hace en diciembre.

¿Qué actividades se realizan en la pista Marcelo Bianchi en febrero?

Allí comienzan pretemporadas equipos de fútbol, funciona Carmelo Corre y concurren vecinos diariamente a entrenar.

¿El Teatro de Verano necesita una planificación de fondo?

Sí. Llevamos dos meses de gestión y en este tiempo hemos priorizado emergencias como limpieza de la ciudad, cunetas y pluviales. Pero ya se está trabajando en un proyecto con Arquitectura, Ordenamiento Territorial y Turismo que incluye los barracones, el Parque de Pino y el Teatro de Verano. La idea es planificar inversiones en el marco del presupuesto quinquenal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué diferencia hay entre apoyar instituciones sociales y apoyar eventos privados?

Las instituciones sociales organizan eventos con un retorno inmediato para la comunidad. En el caso de eventos privados, aunque los fines son distintos, también generan actividad turística y cultural en la ciudad. Por lo tanto, de una u otra manera hay que apoyarlos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿El cobro de entradas es un punto de conflicto en la Fiesta de la Uva?

Sí. El tema puntual es el cobro de entrada. En la pista Marcelo Bianchi el predio se cerraba con media sombra. Tal vez, en el Teatro de Verano, se pueda buscar un camino similar: colaborar con iluminación y seguridad del entorno para que la organización pueda mantener ese esquema.

¿Cómo se apoya desde el municipio a otras fiestas locales?

Este fin de semana, por ejemplo, se respaldó la Fiesta de la Agricultura. Se colaboró con maquinaria, relleno de tierra, corte de pasto, contenedores de basura y difusión, en coordinación con distintas direcciones de la Intendencia.

¿Por qué algunas fiestas tradicionales han dejado de realizarse en Carmelo?

Más allá de los costos, muchas veces se debe a la sobrecarga de trabajo honorario en pocas personas de las instituciones. Ese cansancio ha llevado a que fiestas como la de la Flor o la de la Cerveza dejaran de realizarse.

¿Cómo será el carnaval en 2025?

Los desfiles seguirán realizándose en las calles de la ciudad. El escenario principal estará en el Teatro de Verano. El municipio y la Intendencia organizarán cuatro desfiles: el 6 de enero, el 3 de febrero y los dos fines de semana de carnaval. Los tablados estarán a cargo de las instituciones y grupos de carnaval que ya venían organizándolos.