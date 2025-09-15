El equipo blanquinegro venció 3 a 1 a Sud América y se consagró campeón, pero el cierre de la final estuvo marcado por incidentes entre jugadores que motivaron comunicados oficiales de ambas instituciones.

Artigas F.C. se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras derrotar a Sud América por 3 a 1 en el partido definitorio. El conjunto blanquinegro alcanzó el título de punta a punta, en una campaña que lo consolidó como el mejor del certamen.

El encuentro comenzó favorable para Sud América, que abrió el marcador a través de Washington Olmedo. Sin embargo, Artigas reaccionó y revirtió el resultado con goles de Gervasio Aznárez, Daniel Tucuna y Santiago Aranguren, sellando el triunfo y la consagración.

Al finalizar el partido se produjeron incidentes entre jugadores de ambos equipos. La situación motivó la reacción institucional de Artigas F.C. y Sud América, que emitieron comunicados oficiales repudiando los hechos de violencia.

En su declaración pública, Sud América F.C. expresó “su más profundo rechazo a toda forma de violencia en el fútbol” y remarcó que “lo ocurrido no puede empañar la esencia de este hermoso deporte”. Además, reafirmó su compromiso con la promoción de valores de respeto, convivencia y pasión sana.

Por su parte, Artigas F.C. manifestó un repudio “profundo” a los hechos de violencia ocurridos contra sus jugadores en el encuentro disputado ante Sud América. El comunicado sostiene que “estas actitudes en nada representan el espíritu del deporte, que debe ser siempre un espacio de respeto y convivencia”. La institución añadió que el fútbol “es una fiesta que convoca a familias enteras” y que no se puede “naturalizar estas conductas”, llamando a los clubes a asumir la responsabilidad de cambiar esta realidad.

De esta forma, la final del Clausura dejó un doble registro: la consagración de Artigas F.C. como campeón indiscutido y la necesidad de reflexionar sobre la violencia que irrumpió en el cierre de un torneo que debía celebrarse únicamente por el fútbol.