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Una iniciativa presentada en la Junta Departamental de Colonia por el edil Javier Salle (MPP-FA) propone remitir al LATU y a la Unasev una inquietud vinculada a la seguridad vial: estudiar la posibilidad de aumentar el tamaño del adhesivo “Aprobado” que se coloca en los cascos y de incorporar un segundo triángulo reflectivo en la parte frontal.

Aunque se trata, en esta etapa, de un planteo para su análisis ante organismos competentes, la propuesta ingresa en un terreno de alta sensibilidad pública: la prevención de lesiones graves y muertes en siniestros de tránsito, especialmente entre quienes circulan en moto.

El planteo sugiere dos preocupaciones de fondo. La primera parece estar asociada a la identificación más clara de cascos aprobados, tanto para facilitar controles como para dar mayor visibilidad a la certificación del equipo de protección. La segunda remite a la seguridad activa, al incorporar un elemento reflectivo frontal que podría mejorar la percepción del motociclista por parte de otros conductores, sobre todo en condiciones de baja luz o visibilidad reducida.

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En ese sentido, la iniciativa puede leerse dentro de un contexto más amplio: el de la discusión permanente sobre el uso efectivo de cascos reglamentarios, la calidad del equipamiento y las medidas orientadas a reducir riesgos en uno de los segmentos más expuestos del tránsito. No apunta, al menos en su formulación conocida, a modificar sanciones ni a crear nuevas obligaciones de inmediato, sino a abrir una consulta técnica sobre posibles ajustes en elementos ya existentes.

La idea también deja preguntas abiertas. Entre ellas, si un sticker de mayor tamaño mejoraría realmente los controles o la percepción del usuario, si un reflectivo frontal aportaría una diferencia material en términos de visibilidad y cómo debería evaluarse técnicamente cualquier cambio antes de su eventual implementación.

Más que una medida cerrada, la propuesta aparece así como un movimiento para colocar en agenda un asunto concreto: si pequeñas modificaciones en la señalización de los cascos pueden aportar a una política de seguridad vial más eficaz. En un tema donde el margen entre prevención y daño suele ser mínimo, esa discusión no resulta menor.