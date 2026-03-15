“¿Qué pretenden de mí?” se presenta este domingo 15 en el Teatro Uamá, en el marco del Mes de la Mujer. La propuesta de la Comedia Departamental, dirigida por Lorena Rochón, invita a pensar sobre los mandatos, las expectativas y las tensiones que siguen marcando la experiencia femenina.

En el marco del Mes de la Mujer, el Teatro Uamá de Carmelo recibe este domingo 15 la obra “¿Qué pretenden de mí?”, una propuesta de la Comedia Departamental dirigida por Lorena Rochón.

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La función, prevista para las 19.30, se inscribe en una agenda cultural que no solo busca ofrecer espectáculos, sino también abrir espacios de reflexión en torno a temas que atraviesan la vida cotidiana. En este caso, la obra coloca en el centro una pregunta incómoda, directa y vigente: qué se espera de las mujeres y cómo operan, todavía hoy, los roles impuestos por la sociedad.

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Lejos de una mirada superficial, la propuesta se presenta como una invitación a detenerse en las exigencias, los mandatos y las realidades que condicionan las trayectorias femeninas. Desde esa premisa, el montaje dialoga con un presente en el que las discusiones sobre igualdad, autonomía y derechos siguen ocupando un lugar central.

La llegada de “¿Qué pretenden de mí?” al escenario carmelitano suma, además, una dimensión simbólica en marzo, un mes especialmente atravesado por actividades vinculadas a la visibilización de las mujeres y sus luchas. En ese contexto, el teatro vuelve a afirmarse como un espacio de expresión artística, pero también de pensamiento colectivo.

La dirección de Lorena Rochón acompaña una obra que interpela desde el título y que propone, a través de la escena, una revisión de las estructuras que muchas veces se naturalizan. Allí radica buena parte de su potencia: en la capacidad de transformar una experiencia teatral en una oportunidad para mirar de frente preguntas que siguen abiertas.

La cita será este domingo 15 de marzo, a las 19.30, en el Teatro Uamá de Carmelo.