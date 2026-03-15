Un total de 68 jóvenes del departamento de Colonia comenzó este año sus estudios universitarios y se instaló en el Hogar Estudiantil de Montevideo, ubicado en la calle Jackson, según informó esta semana el director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, Ricardo Planchón, en su cuenta de X.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con la publicación, los estudiantes llegaron desde distintos puntos del departamento para alojarse en ese espacio de apoyo destinado a quienes continúan su formación terciaria en la capital.

El ingreso de los jóvenes al hogar marca el inicio de una nueva etapa académica para decenas de familias colonienses y vuelve a poner en primer plano la función de este tipo de residencias como herramienta de acompañamiento para el acceso a la educación superior.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La información fue dada a conocer por Planchón en redes sociales, donde destacó la llegada de estudiantes “de todos los rincones del departamento de Colonia” al hogar estudiantil de Montevideo.