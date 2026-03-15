Una nueva capacitación sobre inventarios participativos en Colonia vuelve a poner en primer plano una discusión que muchas ciudades ya asumieron: los árboles no son apenas ornamento ni un problema de raíces, sino parte de una infraestructura urbana que influye en la temperatura, la salud, la biodiversidad y la calidad de vida.

Este lunes 16 de marzo, a las 17.00, en el Centro Cultural Nacional AFE, se realizará la segunda instancia de la capacitación sobre inventarios participativos: acciones para preservar el patrimonio vegetal de Colonia. La convocatoria corresponde a la Intendencia de Colonia, la Universidad de la República y VoluntArboles, según la difusión pública de la actividad.

La ocasión es propicia para correr el foco de una discusión que suele empobrecerse demasiado rápido. El arbolado público suele entrar en la conversación cuando rompe una vereda, levanta una baldosa o exige una poda. Pero reducirlo a eso supone mirar apenas el punto de conflicto y no el sistema completo. La FAO define a los bosques y árboles urbanos como un componente vital de comunidades saludables, habitables y sostenibles, y subraya que ayudan a dar identidad y bienestar a los lugares donde la gente vive, trabaja, estudia y circula.

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La evidencia sobre sus efectos ya no se limita a una defensa paisajística. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los espacios verdes urbanos favorecen la salud física y mental y pueden contribuir a reducir morbilidad y mortalidad en las ciudades. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, a su vez, indica que una mayor cobertura arbórea se asocia con menos enfermedades por calor y menos muertes vinculadas a temperaturas extremas.

En temperatura urbana, el dato es todavía más elocuente. Un estudio publicado en Nature Communications, basado en 293 ciudades europeas, concluyó que los árboles urbanos registran temperaturas superficiales más bajas que el tejido construido en verano y durante episodios de calor extremo. En el sur de Europa, esa diferencia media fue de 0 a 4 grados Kelvin, y en Europa central de 8 a 12 grados Kelvin. El mismo trabajo encontró además que los espacios verdes sin árboles enfrían menos: su efecto fue entre dos y cuatro veces inferior al de los árboles urbanos.

Otro análisis difundido por la Comisión Europea estimó que llevar la cobertura arbórea al 30% en 93 ciudades europeas podría bajar la temperatura media urbana en 0,4 °C y evitar 2.644 muertes prematuras en verano, cerca del 40% de las atribuidas al efecto isla de calor en ese estudio. Más que un adorno urbano, el árbol aparece allí como una pieza de salud pública y de adaptación climática.

Elevar la cobertura de copa en espacio público

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Varias ciudades convirtieron esa evidencia en política. Melbourne fijó como meta elevar la cobertura de copa en el espacio público del 22% al 40% para 2040 y diversificar su arbolado para ganar resiliencia. Medellín, con su proyecto de corredores verdes, intervino 18 vías y 12 cursos de agua; según ONU Medio Ambiente, esa estrategia logró reducir la temperatura en más de 2 °C en áreas de la ciudad. Barcelona, por su parte, colocó a los árboles en el centro de su planificación con un plan maestro de largo plazo orientado a mantener un arbolado sano, diverso y adaptado al cambio climático.

Arbolado como patrimonio colectivo

Ese es, justamente, el punto que vuelve relevante la idea de patrimonio vegetal. El concepto obliga a pasar del árbol como objeto aislado al arbolado como patrimonio colectivo: algo que se inventaría, se conoce, se gestiona y se protege. También obliga a hablar con más precisión. El conflicto entre raíces y veredas existe, pero los organismos especializados lo presentan como un problema de diseño y manejo, no como una condena del árbol en sí. La FAO recomienda evitar los conflictos árbol-vereda con especies adecuadas, profundidad correcta de plantación y espacio suficiente para el desarrollo. Una revisión del Servicio Forestal de Estados Unidos añade factores conocidos: suelos urbanos pobres, poco volumen de plantación, prácticas de manejo inadecuadas y materiales de construcción.

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Por eso, inventariar no es un trámite menor. Saber qué especies hay, en qué estado están, dónde faltan, cuáles envejecen mal y qué sitios necesitan otra solución técnica es la condición mínima para dejar atrás la falsa elección entre árbol o infraestructura. Las ciudades que mejor cuidan su arbolado no son las que niegan los conflictos, sino las que los administran con información, diversidad de especies, criterios de plantación y políticas de largo plazo.

En ese marco, pensar el arbolado de Colonia como patrimonio vegetal no suena retórico: suena, más bien, a una forma contemporánea de nombrar una infraestructura esencial.