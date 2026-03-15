PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pronóstico para este lunes 16 y martes 17 en el suroeste del país dibuja una secuencia conocida en Colonia: calor alto, nubosidad en aumento, tormentas y viento. En un departamento alcanzado por la emergencia agropecuaria por déficit hídrico, cada nube pesa más que de costumbre.

En Carmelo y zonas aledañas, el tiempo entra en esas horas en que el cielo parece negociar consigo mismo. Según el pronóstico público de INUMET para el suroeste, actualizado este domingo 15 a las 12.00, el lunes 16 se perfila con aumento de nubosidad desde la mañana, probables tormentas aisladas y una jornada de altas temperaturas; para la tarde y la noche se espera cielo nuboso a cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y viento del este con rachas fuertes.

La temperatura ayuda a entender el tono del cuadro: INUMET prevé para el lunes una mínima de 19 °C y una máxima de 34 °C en la región suroeste. Es el tipo de día en que la atmósfera se carga, la tierra sigue esperando y la sensación dominante no es alivio sino expectativa. No aparece, al menos en la hoja oficial del organismo, una entrada franca de lluvia pareja desde la mañana: lo que aparece primero es inestabilidad, una palabra que en meteorología suele traducirse en manchas desparejas, chaparrones caprichosos y tormentas que pueden descargar en un punto y esquivar el siguiente.

El martes 17, en cambio, el pronóstico se endurece. INUMET anuncia una mañana “nubosa, períodos de cubierto”, con “precipitaciones y probables tormentas” y un escenario ventoso. Para la tarde y la noche mantiene el cielo cubierto, las precipitaciones y tormentas, con neblinas, mientras el viento rota del sudoeste al sudeste y amaina después de rachas de hasta 50 o 60 km/h, según la actualización consultada. La temperatura prevista para ese día es de 21 °C de mínima y 30 °C de máxima en el pronóstico regional vigente.

Ese detalle importa porque Colonia no mira este pronóstico como quien mira una postal. El contexto oficial no es solo el del calor: el Gobierno amplió desde el 9 de marzo la emergencia agropecuaria por déficit hídrico a todos los departamentos al sur del río Negro, entre ellos Colonia, para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja. Dicho de otro modo, el agua no es una conversación lateral: es parte del centro mismo de la vida productiva del departamento.

Por eso, más que preguntar si “llueve o no llueve”, la pregunta de fondo en Carmelo es otra: cuánto, dónde y cómo. Un pronóstico con tormentas puede traer alivio puntual, pero no siempre resuelve un cuadro de déficit hídrico; a veces deja la escena clásica del verano tardío en el litoral: viento, aparato eléctrico, agua intensa por momentos y una distribución irregular. INUMET, de hecho, no dibuja para el lunes un episodio generalizado y continuo, sino una desmejora gradual que recién el martes gana espesor.

La crónica, entonces, es esta: después de días de mirar al cielo con desconfianza, Carmelo entra en una zona de promesa meteorológica. El lunes ofrece señales, el martes parece traer una apuesta más decidida. Pero en un departamento atravesado por la emergencia por déficit hídrico, nadie debería confundir el ruido de una tormenta con el final de la sequía. Entre una nube que amenaza y un suelo que realmente recupera agua, todavía hay una distancia que solo los milímetros pueden cerrar.