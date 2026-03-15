El Ministerio de Turismo abrió un llamado a interesados en la concesión para la explotación del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, una pieza turística ubicada en uno de los paisajes más singulares del oeste del departamento de Colonia. Las ofertas podrán presentarse hasta el 15 de abril.

El inmueble, situado en el padrón N.º 1607, se encuentra actualmente sin gestión. Para el director nacional de Turismo, Cristian Pos, la convocatoria representa una oportunidad para que el sector privado impulse “una nueva propuesta de valor y un modelo de negocio renovado” en un bien que históricamente tuvo un papel relevante en los servicios de alojamiento y gastronomía de la zona.

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La concesión será por 15 años a partir de la firma del contrato. El canon anual deberá ser propuesto por cada oferente y no podrá ser inferior al 1 % de los ingresos operativos del hotel. Ese pago comenzará a regir desde el segundo año de vigencia.

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El parador cuenta con 13 habitaciones equipadas en planta alta, una habitación accesible en planta baja, comedor, cocina equipada, piscina climatizada, parrillero, espacios exteriores y una cabaña dentro del predio. Según la información oficial, su estado general permite una explotación inmediata una vez adjudicada la concesión.

A unos cinco kilómetros al sur de Nueva Palmira, Punta Gorda concentra además un fuerte valor paisajístico, histórico y cultural. Allí, donde comienza el Río de la Plata, el desafío no será solo reabrir un parador, sino hacerlo con una propuesta turística sostenible y acorde a la jerarquía del lugar.