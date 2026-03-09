Más de mil mujeres participaron este sábado en Rosario de la 5K “Me Quiero, Me Cuido”, la actividad central organizada por la Intendencia de Colonia en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La largada se realizó sobre las 16.30, en la zona de las letras corpóreas de Rosario, a orillas del arroyo Colla, con la cuenta regresiva encabezada por el intendente Guillermo Rodríguez. La convocatoria reunió a participantes de distintas edades llegadas desde varios puntos del departamento, junto con familiares y acompañantes.

La jornada, que por primera vez en sus ocho ediciones se desarrolló en Rosario, estuvo marcada por un fuerte perfil descentralizador. En ese contexto, la directora de Género y Generaciones, Isabella Roselli, destacó el reconocimiento a las mujeres por su aporte a una sociedad más justa e igualitaria y subrayó la importancia de promover el cuidado de la salud física y mental bajo la consigna “Me Quiero, Me Cuido”.

Además de la prueba deportiva, el evento incluyó una feria de emprendedoras, mujeres rurales y la Escuela del Hogar de Rosario, que ofrecieron sus productos al público. También hubo sorteos de premios, entre ellos una bicicleta y un monopatín eléctrico, que fueron ganados por participantes de Rosario y Tarariras. El cierre musical estuvo a cargo de Yamila y Modo Cumbia.

Desde la organización valoraron la masiva respuesta del público, que convirtió la convocatoria en una verdadera “marea turquesa”, en alusión al color de las remeras entregadas para la actividad.