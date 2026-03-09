PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Colonia del Sacramento, una riña callejera que movilizó a la Policía terminó con un arma de fuego incautada y dos hombres condenados por la Justicia.

Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un desorden en Ruta 21, donde unas 20 personas protagonizaban incidentes en la vía pública. Cuando los efectivos de la Seccional 7.ª llegaron al lugar, la mayoría se dispersó. Solo quedaron dos hombres, enfrascados en una pelea a golpes de puño, que fue controlada de inmediato por los policías.

Mientras el operativo seguía en marcha, una camioneta llegó hasta la escena con dos ocupantes visiblemente alterados, que increparon a los funcionarios. Durante la identificación y el registro del vehículo, los agentes hallaron un arma de fuego, que fue incautada en el acto. Ambos hombres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía.



Horas después, la Justicia de Colonia condenó a C.C. por porte y tenencia de armas en lugares públicos y a J.C. por violencia privada. Los dos deberán cumplir una pena de cuatro meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, con obligaciones y condiciones legales.