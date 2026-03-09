En menos de 24 horas, una historia volvió a encender la pantalla desde Carmelo. La asociación civil Colonia Filma estrenó “Luna de febrero”, la segunda microficción de la serie “Amor de Carnaval”, un proyecto que apuesta a contar el departamento desde sus propios paisajes, sus voces y su gente.

Después de la primera entrega rodada en el Bastión del Carmen, esta nueva producción se instala en el oeste del departamento y pone en escena la atmósfera del carnaval carmelitano. Lo hace desde una lógica de realización vertiginosa, pero también desde una búsqueda precisa: filmar identidad. Calles, ritmos, afectos y gestos locales se convierten así en la materia de un relato breve, atravesado por la emoción de febrero.

El cortometraje fue realizado íntegramente por integrantes de Colonia Filma residentes en Carmelo. El elenco principal está integrado por María Jesús Depratti, Eugenia Puche y Alexia Curbelo. La dirección, el guion y el montaje estuvieron a cargo de Ricardo Krismanich, con producción y sonido de Martina Larrama.

La pieza contó además con el respaldo de la Intendencia de Colonia, empresas locales y el aporte de la familia Suarez y la agrupación lubola Lonjas Morenada, que abrieron su casa y su arte para la filmación.

“Luna de febrero” ya puede verse gratis en YouTube.