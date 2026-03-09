La ciudad de Rosario fue escenario por primera vez de una nueva edición de la 5K Mujer “Me quiero, me cuido”, una actividad enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El evento convocó a más de mil participantes, en una jornada que reunió a mujeres de distintas edades en torno al deporte, el bienestar y la promoción del cuidado personal.

La actividad se desarrolló con una importante convocatoria y contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La realización de esta propuesta en Rosario marcó un nuevo paso para una iniciativa que año a año gana espacio en el calendario de actividades vinculadas al 8 de marzo, promoviendo la participación y la visibilización de las mujeres a través de una instancia abierta y colectiva.