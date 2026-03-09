La Intendencia de Colonia informó que el plazo para adherirse al Plan de Regularización de Adeudos de Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural vencerá el 7 de abril de 2026 y que no habrá prórroga.

El plan comprende el total de la deuda generada hasta el ejercicio 2025. El período para acogerse comenzó el 7 de enero.

Los contribuyentes pueden realizar el trámite en la Dirección de Recaudación, en la ciudad de Colonia, así como en cualquiera de las oficinas administrativas del departamento. En Montevideo, la atención se brinda en la Torre El Gaucho, ubicada en Constituyente 1467, escritorio 808, de lunes a viernes, entre las 12.15 y las 17 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Opciones de pago

Quienes abonen al contado o hasta en seis cuotas mensuales accederán a una quita del 75 % en multas y recargos.

En tanto, quienes opten por financiar la deuda hasta en 36 cuotas mensuales obtendrán una quita del 60 %, sin interés de financiación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para vivienda única y permanente de menor valor, el pago podrá realizarse hasta en 48 cuotas.

La Intendencia recordó además que quienes regularicen su situación pasarán a integrar el régimen de buenos pagadores a partir del ejercicio siguiente.