Un siniestro de tránsito ocurrido este jueves en la rotonda de Ruta 1 y Ruta 54, en jurisdicción de Juan Lacaze, movilizó a personal policial, Bomberos y servicios de asistencia, en un episodio que tuvo como protagonistas a una ambulancia y un camión.

De acuerdo con la información recogida en el lugar a partir de fotografías y testimonios de personas presentes, el choque involucró presuntamente a una ambulancia del Hospital Colonia y a un camión. Ese extremo, sin embargo, permanecía a la espera de confirmación oficial más detallada.

La Jefatura de Policía de Colonia confirmó el hecho e indicó, como dato primario, que tres personas fueron atendidas a raíz del siniestro. Hasta el momento no se difundió un parte oficial ampliado sobre la entidad de las lesiones ni sobre las circunstancias en que se produjo la colisión.

Según señaló una fuente no oficial a Carmelo Portal, al lugar concurrió una dotación de Bomberos, que trabajó en la extracción de los ocupantes de los vehículos involucrados. De acuerdo con un testimonio recogido en la escena, las heridas no serían de gravedad, aunque esa información todavía no fue ratificada por las autoridades competentes.

El episodio generó preocupación en una zona de circulación clave y quedó ahora sujeto a la información oficial que permita establecer con precisión cómo ocurrió el impacto, cuál era la situación de los vehículos involucrados y el estado de salud de las personas asistidas.