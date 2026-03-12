La exmilitante del Partido Nacional y una de las denunciantes públicas en el caso que involucró al exsenador Gustavo Penadés, Romina Celeste Papasso, fue detenida en la tarde de este jueves en el Puerto de Colonia, cuando intentaba ingresar a Uruguay.

Según pudo saber Carmelo Portal en base a fuentes policiales, sobre Papasso pesaba una orden de captura y, tras su detención, la Justicia dispuso la incautación de su teléfono celular y posteriormente su libertad.

De acuerdo con información publicada por Montevideo Portal, la medida judicial se vincula con una denuncia por abuso sexual presentada por un interno de la cárcel de Rocha, centro en el que Papasso estuvo recluida. Según ese medio, el denunciante relató una serie de episodios reiterados que, de acuerdo con su versión, configuraban una situación de acoso.

Papasso se encontraba instalada en Argentina y regresaba al país cuando fue detenida en Colonia, en un episodio que vuelve a colocar su nombre en la escena pública, ahora en el marco de una nueva actuación judicial.

Por el momento, no se conocieron mayores detalles oficiales sobre el alcance de la investigación ni sobre las medidas que puedan adoptarse a partir de esta instancia.