Un siniestro de tránsito ocurrido este jueves en la rotonda de las rutas 1 y 54, en jurisdicción de Juan Lacaze, dejó como saldo la muerte de una mujer de 71 años, según informó posteriormente la Jefatura de Policía de Colonia.

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En una primera comunicación oficial, la Policía había señalado que tres personas fueron asistidas a raíz del choque. Más tarde confirmó el fallecimiento de una de ellas.

De acuerdo con la información recogida en el lugar a partir de fotografías y testimonios de personas presentes, en el siniestro estuvieron involucrados presuntamente una ambulancia del Hospital Colonia y un camión. Ese extremo permanecía, no obstante, a la espera de una confirmación oficial más detallada.

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Al lugar concurrieron efectivos policiales, personal de Bomberos y servicios de asistencia