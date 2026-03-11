Carmelo tendrá una de sus citas destacadas de Semana de Turismo el próximo viernes 3 de abril, cuando el Anfiteatro Román Iturburúa se convierta en escenario de una propuesta que combinará gastronomía, producción local y música popular.

La actividad, incluida en la agenda presentada por la Intendencia, comenzará a las 16 horas con una feria gastronómica y de artesanos locales, en una apuesta que pone el acento tanto en el paseo familiar como en la identidad de la ciudad. La propuesta busca reunir a emprendedores, cocineros y artesanos en un espacio abierto, de encuentro y circulación, en una jornada pensada para vecinos y visitantes.

A partir de las 18 horas, la música tomará el centro de la escena con una grilla artística integrada por Grupo Alma y Vida, de La Paz, Copla Alta y el cierre de Chaqueño Palavecino, uno de los nombres de mayor reconocimiento dentro del folclore rioplatense y argentino. Su presencia le da al evento un perfil convocante y de fuerte atractivo popular.

La programación anticipa una tarde que irá creciendo en intensidad: primero, el movimiento pausado de la feria, el recorrido entre puestos, aromas y productos; después, el paso al escenario, con propuestas musicales que enlazan lo local, lo regional y lo masivo.

Con esta actividad, Carmelo se suma a la agenda turística del departamento con una celebración que no solo propone espectáculo, sino también comunidad. En una semana marcada por el desplazamiento de visitantes y el uso intensivo de los espacios públicos, el anfiteatro aparece como punto de reunión para una jornada que buscará reunir tradición, entretenimiento y vida al aire libre.