La Intendencia de Colonia presentó este miércoles la programación de actividades para Semana Santa o de Turismo, con una agenda de espectáculos gratuitos en varias localidades del departamento y el apoyo del Ministerio de Turismo.

El lanzamiento se realizó en el jardín del Centro Cultural Bastión del Carmen, con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, autoridades nacionales, departamentales y locales, además de invitados y medios de comunicación.

Durante la presentación, el director de la Unidad Asesora de Colaboraciones y Eventos, Fernando Meirás, destacó tres de las principales fechas de la programación: el 29 de marzo en el Ruedo Patria y Tradición de Colonia Valdense, con cierre de Lucas Sugo; el 3 de abril en el Teatro de Verano de Carmelo, con la actuación de Chaqueño Palavecino; y el 4 de abril en la rambla de Colonia, donde se presentará Soledad Pastorutti.

Según se informó, la propuesta busca distribuir actividades en distintos puntos del departamento, con una lógica descentralizadora y acceso gratuito para el público. Tanto el Ministerio de Turismo como la Intendencia señalaron además que la programación apunta a combinar la llegada de visitantes con una oferta dirigida también a los propios habitantes del departamento.

En ese marco, las autoridades remarcaron el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la administración departamental, los municipios y actores privados, así como el movimiento económico que este tipo de eventos puede generar en cada localidad.

La actividad cerró con la presentación del video promocional y un show musical a cargo de Belén Bonjour y Andy Perrone junto a su banda.