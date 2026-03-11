La ciudad de Carmelo tendrá este jueves 12 de marzo de 2026 una afectación en el suministro de agua potable debido a trabajos programados en la red de distribución, según informó OSE.
La interrupción del servicio está prevista entre las 06.00 y las 14.00 y abarcará el sector comprendido desde 19 de Abril hasta el arroyo de las Vacas, y desde Franklin Roosevelt hasta avenida Artigas, además de zonas aledañas como Zagarzazú, San Roque y la zona norte de la ciudad.
OSE señaló que, una vez restablecido el servicio, podrán registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.
El organismo pidió a los usuarios que, si persisten inconvenientes después de la normalización del abastecimiento, se comuniquen con el Centro de Atención Telefónica, a través del 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles.
La empresa advirtió además que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
