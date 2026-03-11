La ciudad de Carmelo tendrá este jueves 12 de marzo de 2026 una afectación en el suministro de agua potable debido a trabajos programados en la red de distribución, según informó OSE.

La interrupción del servicio está prevista entre las 06.00 y las 14.00 y abarcará el sector comprendido desde 19 de Abril hasta el arroyo de las Vacas, y desde Franklin Roosevelt hasta avenida Artigas, además de zonas aledañas como Zagarzazú, San Roque y la zona norte de la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

OSE señaló que, una vez restablecido el servicio, podrán registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El organismo pidió a los usuarios que, si persisten inconvenientes después de la normalización del abastecimiento, se comuniquen con el Centro de Atención Telefónica, a través del 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles.

La empresa advirtió además que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.