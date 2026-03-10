La actividad fue anunciada para el martes 10 de marzo a las 19 en la sede partidaria e incluirá la presentación del borrador del plan de trabajo, una propuesta de calendario para el uso del comité y un informe de los concejales.

El Comité Héctor Grosso del Frente Amplio convocó a militantes y simpatizantes a participar de un plenario previsto para el martes 10 de marzo, a las 19, en su sede partidaria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó el comité en un comunicado, la instancia fue planteada como un espacio de participación y organización con vistas al año político que comienza. La convocatoria destacó la importancia de la presencia de las y los integrantes para “seguir construyendo juntos” y avanzar en la planificación de las actividades de 2026.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El orden del día anunciado incluye tres puntos centrales: la presentación del borrador del Plan de Trabajo 2026, una propuesta de calendario para el uso del comité por sectores y un informe de los concejales.

La reunión se realizará en el Comité Héctor Grosso y se enmarca en la preparación de la agenda interna del Frente Amplio para los próximos meses.