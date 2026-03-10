El Municipio de Carmelo formará parte de la primera cohorte de gobiernos locales elegidos para desarrollar durante 2026 una agenda de innovación pública, transformación digital y adopción ética de inteligencia artificial en Uruguay.

Carmelo fue seleccionado para integrar la primera cohorte de Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (CIIAR Uruguay), una iniciativa que reunirá durante 2026 a 13 gobiernos locales con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales, promover la innovación pública y avanzar en el uso ético de inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la gestión estatal.

La incorporación del municipio lo ubica entre los gobiernos locales que encabezarán en el país una agenda orientada a modernizar la administración pública mediante herramientas digitales, con foco en el impacto ciudadano y en criterios de responsabilidad, transparencia y escalabilidad.

La convocatoria se realizó en el marco del programa GovTech Connect, impulsado por BID Lab y ejecutado por la Red de Innovación Local (RIL). Según la información difundida por la organización, el llamado recibió 22 postulaciones de todo el país, entre ellas 12 intendencias y 10 municipios. Tras una evaluación técnica, fueron seleccionados 13 gobiernos locales para integrar este espacio de trabajo colaborativo.

En ese grupo quedó incluido Carmelo, junto con los municipios de Punta del Este y Nueva Palmira, así como las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, Salto, Rivera, Rocha, Florida, San José y Flores.

Durante 2026, los gobiernos elegidos participarán en instancias de aprendizaje entre pares, capacitaciones, actividades formativas, asistencia técnica para el desarrollo de proyectos y pilotos, además de articulación con actores estratégicos del ecosistema GovTech. La meta es que cada ciudad pueda identificar sus principales desafíos de gestión y explorar soluciones de código abierto con posibilidades de implementación y expansión.

Para Carmelo, la selección representa una oportunidad de inserción en una red de referencia nacional y regional en materia de innovación pública. El programa no solo propone incorporar nuevas tecnologías, sino también hacerlo bajo criterios de uso responsable, con atención a la dimensión ética y a la mejora concreta de los servicios que reciben los ciudadanos.

La iniciativa, además, se inscribe en una estrategia regional más amplia. CIIAR conecta a gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en una agenda común de cooperación e intercambio, orientada a consolidar políticas de transformación digital con perspectiva pública y alcance latinoamericano.

Con este ingreso, Carmelo pasa a formar parte de un espacio que busca convertir a los gobiernos locales en actores centrales de una nueva etapa de innovación estatal, en la que la inteligencia artificial ya no aparece solo como una herramienta tecnológica, sino también como un desafío de gestión, regulación y desarrollo institucional.