La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad del Congreso de Intendentes (Cipedi) recibió este martes 10 de marzo de 2026 al director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, en una sesión centrada en las prestaciones, los programas vigentes y las principales dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.

La reunión se realizó en la sala del Congreso de Intendentes y tuvo como único punto del orden del día la audiencia con el jerarca del BPS. Durante la instancia, los integrantes de la comisión plantearon distintas situaciones vinculadas al acceso a apoyos, servicios y derechos de las personas con discapacidad, así como las dificultades que atraviesan los hogares que asumen tareas de cuidado.

En respuesta, Ferrari presentó un informe sobre las prestaciones que el organismo brinda en los departamentos. Entre otros aspectos, se refirió a servicios como la equinoterapia y a beneficios relacionados con transporte y boletos, además de otros apoyos dirigidos a esta población.

Uno de los asuntos analizados fue el cómputo jubilatorio para madres con hijos con discapacidad que se dedican de forma exclusiva a su cuidado. Sobre ese punto, se informó que existe el reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado, con especial atención a los casos de hijos con discapacidad severa.

La comisión también consultó por los criterios de acceso a vivienda para personas con discapacidad y para familias con integrantes en esa situación. Según se señaló en la sesión, ese tema se trabaja en conjunto con el ámbito competente en materia de vivienda, con el fin de estudiar y definir los criterios aplicables.

Hacia el cierre del encuentro se abordó, además, el acceso al turismo para personas con discapacidad. En ese marco, se informó sobre la disponibilidad de las Colonias de Vacaciones del BPS y sobre la existencia de convenios con establecimientos hoteleros en distintos puntos del país, en especial durante la temporada baja, para facilitar el acceso a ese tipo de propuestas.