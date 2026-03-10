El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca amplió la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico e incorporó a todo el departamento de Colonia dentro de las áreas comprendidas por la medida. La resolución, firmada el 9 de marzo, extiende el alcance territorial de la disposición adoptada a fines de febrero ante el agravamiento de la situación climática.

La nueva resolución ministerial resolvió sumar a Colonia en su conjunto a la emergencia ya vigente para los rubros ganadería, lechería, agricultura y granja. De esta manera, todo el territorio departamental quedó alcanzado por la disposición oficial, en el marco de una evaluación técnica realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con conformidad del Instituto Uruguayo de Meteorología y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Hasta esta ampliación, la emergencia había sido declarada el 24 de febrero para zonas específicas de otros departamentos. Sin embargo, tras los informes técnicos analizados por la Comisión de Emergencias Agropecuarias el 6 de marzo, el ministerio entendió que correspondía extender la medida a nuevas áreas geográficas debido al empeoramiento de las condiciones que dieron origen a la resolución inicial.

En el caso de Colonia, la incorporación abarca a todo el departamento, sin distinción por seccionales policiales, a diferencia de otros territorios donde la ampliación fue parcial. Junto con Colonia, también fueron incluidos en esta nueva etapa todo Soriano y varias seccionales de Río Negro.

La declaración de emergencia agropecuaria se mantiene por el plazo ya establecido de 90 días desde la resolución original y comprende a sectores especialmente afectados por el déficit hídrico. La medida habilita instrumentos de apoyo previstos por la normativa vigente para atender a los productores comprendidos dentro de las zonas alcanzadas.

La decisión oficial se apoya en lo dispuesto por la Ley Nº 18.362 y por el Decreto Nº 829/008, normas que regulan este tipo de declaraciones ante situaciones extraordinarias que afectan la producción agropecuaria.

Con esta ampliación, Colonia pasa a integrar formalmente el mapa de departamentos bajo emergencia agropecuaria, en un escenario marcado por la persistencia de la falta de lluvias y sus efectos sobre distintos sistemas productivos del país.