El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inaugurará este 13 de marzo en Colonia del Sacramento un Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) junto con un Centro 24 Horas de Protección Social, en un paso que forma parte del nuevo modelo de gestión territorial impulsado por la cartera.

La actividad se realizará desde las 15 en Rivera 278 e incluirá propuestas abiertas a la comunidad, además de una instancia de oratoria de autoridades y una presentación del Coro Municipal de Colonia.

Según informó el ministerio, los Centros de Desarrollo Comunitario están concebidos como nuevas plataformas territoriales que funcionarán como espacios de referencia del Estado en barrios y localidades, tanto para la atención en derechos como para la promoción de iniciativas comunitarias. La propuesta apunta a integrar la presencia estatal en materia de protección social y a facilitar el acceso de la población a ámbitos interinstitucionales.

El nuevo dispositivo también prevé recibir consultas, detectar situaciones en las que deba intervenir el ministerio y articular recursos de distintos equipos y programas. A su vez, cada centro buscará habilitar la participación de colectivos locales, con el objetivo de impulsar acciones de mejora comunitaria a partir de las necesidades específicas de cada territorio.

La inauguración incluirá, entre las 15 y las 17, espacios abiertos con participación del Centro 24 Horas, un taller de cocina compartido a cargo de INDA-Mides, un taller de huerta impulsado por la Intendencia de Colonia dentro del programa “Manos a la tierra” y una transmisión en vivo del programa radial de salud mental del centro de rehabilitación psicosocial El Caminante, de ASSE.

La parte protocolar comenzará a las 18.30 con la intervención de autoridades. A las 19.30 está prevista la actuación del Coro Municipal de Colonia.

Con la apertura de estos espacios, el Mides presentará en Colonia una estrategia que busca fortalecer la acción social desde una lógica territorial, participativa y comunitaria.