La palabra no pasó desapercibida. En el caso del Hotel Casino Carmelo, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, no habló de un proyecto cerrado ni de un llamado inminente con destino definido. Habló de consultas jurídicas, de un perfil todavía en estudio, de varios caminos posibles para el inmueble y de “confidencialidad”. En un expediente que en febrero de 2024 había sido presentado oficialmente como una operación concreta de venta de padrones, construcción de un hotel de lujo y concesión de casino por 20 años, ese cambio de lenguaje no parece menor: marca que el Estado dejó de comunicar certezas y empezó a administrar márgenes.

La primera hipótesis, y probablemente la más sólida, es jurídica. Pos dijo a Carmelo Portal que el proceso “aún depende de consultas jurídicas destinadas a definir su perfil”, y eso sugiere que el punto no es sólo qué hacer con el edificio, sino bajo qué instrumento legal podría hacerse. No es lo mismo concesionar un uso turístico, asignarle una función social o venderlo para “otro tipo de desarrollo”. Cada salida implica marcos normativos distintos sobre disposición de bienes públicos, pliegos, eventuales obligaciones del comprador, compatibilidad con el uso del suelo y alcance de la intervención sobre un inmueble emblemático. Cuando un jerarca pone el acento en la consulta jurídica antes que en el proyecto, lo que está diciendo es que todavía no está resuelta la arquitectura legal del negocio.

La segunda hipótesis remite al antecedente inmediato: el gobierno actual parece estar corrigiendo el costo político de haber prometido demasiado. En marzo de 2025, el ministro Pablo Menoni sostuvo que sobre el hotel “se crearon falsas expectativas en la población”, y meses después el propio Pos afirmó que la instrucción política era “no vender humo” ni anunciar nada antes de estudiar exactamente qué se puede hacer y cómo. Esa línea de prudencia ayuda a entender la reserva: después de un proceso fallido, el Ministerio intenta evitar que una hipótesis preliminar se convierta otra vez en promesa pública. La “confidencialidad”, en ese marco, no sería sólo protección de información sensible; también sería una forma de blindaje político frente a un tema que ya desgastó credibilidad.

La tercera hipótesis tiene que ver con el fracaso del camino que el Estado había trazado en 2024. La presentación oficial de aquel año fue nítida: venta de los padrones 2.682 y 2.683, condicionada a la construcción y puesta en funcionamiento de un hotel de lujo, con concesión de explotación de juegos de azar y valoración de propuestas que mantuvieran el estilo arquitectónico del edificio. Sin embargo, en enero de 2025 la licitación quedó sin efecto por ausencia de ofertas. Ese dato altera todo: cuando un llamado ambicioso no recibe interesados, el expediente deja de ser sólo una política turística y pasa a ser también un problema de mercado. A partir de allí, toda reformulación exige recalcular precios, condiciones, exigencias de inversión y viabilidad real. No es extraño que el Ministerio hoy resguarde definiciones mientras revisa qué parte del diseño anterior era inviable.

La cuarta hipótesis es económica y acaso la más incómoda para el discurso local: la información reservada podría referir al verdadero estado de competitividad del activo. Si en 2024 el gobierno ofreció un esquema con venta, casino y hotel de alta gama, y aun así no aparecieron propuestas, el problema puede no ser únicamente administrativo. Puede haber dudas de inversores sobre la escala del negocio, la tasa de retorno, los costos de recuperación, la demanda efectiva de un emprendimiento de ese porte o el volumen de obra necesario para reabrir. En ese contexto, abrir al público todos los detalles preliminares podría exponer debilidades de valuación o revelar que el inmueble, tal como está, no logra todavía convertirse en una oportunidad de inversión suficientemente atractiva.

La quinta hipótesis apunta al estado material del edificio. Pos dijo en julio de 2025 que “es bravo” el nivel de deterioro del hotel, distinguió entre lo visible y la necesidad de una “evaluación arquitectónica”, y señaló que el equipamiento y las aberturas presentan destrozos, aunque a simple vista la estructura no parecería comprometida. Esa frase abre una zona delicada: si el Ministerio dispone de informes o prediagnósticos técnicos más precisos, su difusión prematura podría afectar futuras negociaciones, incidir en la valorización del bien o incluso obligar a redefinir completamente el tipo de intervención posible. En otras palabras, una parte de la confidencialidad podría estar protegiendo información técnica aún no consolidada sobre cuánto cuesta, en verdad, rescatar el edificio.

La sexta hipótesis es patrimonial y urbanística. En las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de Colonia, el Hotel Casino Carmelo figura expresamente como bien de la ciudad de Carmelo identificado en el padrón 2683. Además, en la discusión pública local ya apareció tiempo atrás el temor de que una eventual declaración patrimonial más fuerte pudiera “trancar” una negociación o una licitación. Aunque no todo régimen patrimonial impide intervenir, sí puede condicionar demoliciones, reformas, volumetrías, fachadas o destino. Si hoy el Ministerio admite incluso la eventual venta para “otro tipo de desarrollo”, una de las cuestiones reservadas podría ser justamente hasta dónde puede llegar un privado sin chocar con límites patrimoniales y urbanísticos.

La séptima hipótesis es estratégica: la confidencialidad puede estar cubriendo una discusión todavía irresuelta dentro del propio Estado sobre cuál debe ser el criterio rector del inmueble. Las cuatro alternativas mencionadas por Pos no son equivalentes. “Recuperar el bien para Carmelo” es una formulación territorial y política; “mantener un uso turístico” es una formulación sectorial; “cumplir una función social” mueve el expediente hacia otro paradigma de utilidad pública; y “venderlo para otro tipo de desarrollo” abre, directamente, la puerta a una desanclaje del destino turístico original. Cuando un jerarca enumera salidas tan distintas, lo que asoma no es un plan cerrado, sino una deliberación interna todavía abierta. La reserva, entonces, puede responder a que el gobierno aún no quiere exhibir sus tensiones antes de fijar una posición final.

La octava hipótesis se concentra en esa última fórmula, la más sensible de todas: “otro tipo de desarrollo”. El problema no es sólo que no se precise cuál; el problema es que esa vaguedad deja planteadas preguntas estructurales. ¿Se trata de un desarrollo igualmente vinculado al turismo, aunque ya no hotelero? ¿Se piensa en un uso residencial, mixto, sanitario, educativo, institucional? ¿La operación abarcaría la preservación del edificio existente o admitiría transformaciones de fondo? En la medida en que el Ministerio no aclara ese punto y lo ubica recién como cuarta opción, la confidencialidad parece proteger una discusión cuyo desenlace podría chocar con el imaginario histórico de Carmelo sobre ese inmueble.

Hay, además, un dato revelador en el contraste con Punta Gorda. En ese caso, Pos habló de un pliego ya publicado, con plazo de apertura, precio, años de concesión y criterios de evaluación. En el Hotel Casino Carmelo, en cambio, predominan las consultas jurídicas, la reserva y la multiplicidad de escenarios. La comparación importa porque muestra que el silencio no es una regla general del Ministerio, sino un tratamiento específico para este expediente. Dicho de otro modo: si en un caso el gobierno puede mostrar condiciones, cronograma y negocio, y en el otro no, la razón del resguardo no parece ser comunicacional sino estructural.

Con las fuentes hoy disponibles, la explicación más consistente es esta: la “confidencialidad” no encubre necesariamente una maniobra oscura, pero sí delata un expediente frágil. Frágil en lo jurídico, porque todavía se estudia qué formato puede tener; frágil en lo económico, porque el esquema anterior no atrajo oferentes; frágil en lo técnico, por el deterioro acumulado; y frágil en lo político, porque el gobierno heredó y reconoce un problema de expectativas sobredimensionadas. Por eso el centro del asunto no parece ser sólo qué proyecto vendrá, sino qué información del ex hotel resulta demasiado sensible para ser lanzada al debate público antes de transformarse en una decisión defendible.

Si hubiera que condensar la nota en una conclusión periodística, sería esta: el resguardo oficial alrededor del Hotel Casino Carmelo no luce como una simple cautela administrativa. Luce como el síntoma de que el Estado todavía no resolvió tres preguntas decisivas: cuánto vale realmente ese activo en su condición actual, cuánto puede modificarse sin colisionar con sus condicionantes patrimoniales y urbanos, y para qué quiere conservarlo —o venderlo— en una ciudad que sigue viéndolo como parte de su propia imagen. Ahí, y no en una palabra suelta, está el núcleo de la confidencialidad